С чистого листа: как побороть неудачи в любви

Каждый раз вступая в новые отношения, человек надеется, что наконец-то встретил свою судьбу. Но проходит некоторое время, и пара распадается. Если это — ваша история, то побороть неудачи на любовном фронте поможет понимание их причин.

1. «Сценарий». Повторяющиеся с незначительными вариациями неудачные романы основаны на нашем видении картины семьи и взаимодействии с родителями. В своей паре человек бессознательно воспроизводит либо ту модель отношений, которую он наблюдал в собственной семье, либо ту, от которой хотел бы избавиться. То, что вы действуете по «сценарию» можно заподозрить, если причины разрыва отношений похожи и повторялись более двух раз.

2. Низкая самооценка часто проявляется в отношениях с неожиданной стороны. Один из партнеров может быть невероятно заботливым и всепрощающим, не от великой любви, а из страха заявить о своих потребностях. Таким людям кажется, что если они обозначат собственные интересы, их сразу «бросят». Это — «созависимые» отношения.

3. Профлексия — стремление «спасти» партнера даже ценой собственного благополучия. Партнер, имеющий серьезные проблемы (алкоголь, игромания, агрессия и т.п.) дает возможность второму, «благополучному», почувствовать себя нужным и «хорошим», поднять собственную значимость. «Спаситель» обречен на ощущение хронической обиды и постоянное недовольство «спасаемого», а тот, в свою очередь лишается возможности принять ответственность за собственную жизнь и изменить свое поведение.

4. Выученный страх не дает забыть о прошлых неудачах, проявляясь в недоверчивости, напряженности или в периодических мысленных опасениях «а вдруг…». Партнер чувствует ваши сомнения, но не понимает их причин. Возникающие выяснения отношений только подтверждают ваши опасения о том, что долго хорошо быть не может.

Что бы ни явилось причиной ваших любовных неудач, постарайтесь осознать происходящее и изменить ситуацию.

1. Перестаньте придумывать проблемы. Ваша задача вовремя заметить сложности и предотвратить их развитие, а не притянуть негатив.

2. Жалость к себе неконструктивна: от количества слез и самоунижений ничего не изменится. Повышайте свою самооценку, которая не дает вам увидеть, что вы достойны того, чтобы учитывались ваши желания и интересы.

3. Проанализируйте причины расставаний и выявите закономерности. Разрыв всегда неслучаен. Примите на себя часть ответственности за произошедшее и в следующий раз учтите ошибки.

Не стройте идеальные отношения, получайте удовольствие от общения с любимым человеком!