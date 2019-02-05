5 признаков хорошего сексуального здоровья

Мы чаще понимаем под сексуальным здоровьем отсутствие ИППП или какой-то физической дисфункции. Но интимная жизнь — это не только тело. Здесь важны твое понимание сексуальности, мировосприятие, эмоциональное состояние и множество других вещей, которые позволяют чувствовать себя хорошо.

Для меня признаки хорошего сексуального здоровья проявляются в подходе человека к сексуальности, — отмечает секс-терапевт Лиза Хохбергер. — Он чувствует себя позитивно и уверенно, имея безопасный и приятный сексуальный опыт по обоюдному согласию. У них есть правильный язык для общения о сексуальном удовольствии, которое они хотят доставить и получить, и это делается уважительным образом.

Heroine составил список качеств, которые ведут к хорошему сексуальному здоровью. Если у тебя нет некоторых из них, это не значит, что ты неполноценна, просто тебе есть над чем работать.

1. Ты понимаешь, как работает твое тело

Пусть твои знания об анатомии далеко не безупречны, у тебя есть общее представление о частях своего тела, и в том числе о половых органах. Ты знаешь, как устроена твоя вагина и как она выглядит, можешь отличить клитор от малых половых губ и в курсе, как правильно называть гениталии. Знать, как работает твое тело, очень важно по нескольким причинам. Только понимая, каковы на ощупь, цвет и запах твои гениталии, ты сможешь определить, все ли с ними в порядке, и вовремя заметить проблему. Зная, какие части тела особенно чувствительны, какие прикосновения приятны, а какие — не очень, ты будешь увереннее чувствовать себя в постели и вероятней получишь удовольствие от секса. Привыкнув к своему телу, ты сможешь принять и полюбить его. Как видишь, элементарные знания собственной анатомии могут качественно улучшить твою жизнь.

2. Ты не стыдишься своей сексуальности

Сразу подчеркнем: речь не о стремлении показать свою сексуальность окружающим. Женщина не должна стыдиться своей сексуальной активности или внешности. Ты вправе выглядеть так, как хочешь, не важно, какие стереотипы с твоим образом связывают окружающие. Ты сама решаешь, как часто тебе хочется заниматься сексом, и то, что ты любишь это делать, ничего не говорит о твоей нравственности или других моральных качествах. В мире, где женщин продолжают судить по их внешнему виду, не бояться быть собой — шаг, на который способен только зрелый человек со здоровой самооценкой и сексуальностью.

3. В твоей жизни всегда есть место для сексуального удовольствия

Это не значит, что тебе везде и всегда хочется заниматься сексом. Но признавать, что тебе необходимо получать интимное удовольствие, и с уважением относиться к этой потребности — важная часть сексуального здоровья. Твоя возможность наслаждаться сексом не должна зависеть от того, есть ли у тебя сейчас партнер. Мастурбация — такое же проявление заботы о себе, как косметические процедуры, отказ от переработок или здоровый сон.

4. Только ты решаешь, что делать со своим телом

Тело и психика работают в тандеме, поэтому возможность самой принимать решения и выбирать дают ощущение целостности и комфорта. Быть сексуально здоровой — это понимать, кто ты, чего хочешь, и делать выбор, который соответствует твоим ценностям. Ты не должна соглашаться на какие-то сексуальные практики против своей воли или в принципе относиться к интимной жизни как к обязательству перед партнером. Не важно, как давно вы вместе, каждая ваша близость требует обоюдного согласия.

5. Не боишься выражать свои сексуальные желания

Ты хорошо чувствуешь себя в своем теле, умеешь получать удовольствие и чувствуешь себя комфортно, доставляя его кому-то. Честность и открытость в вопросах секса зависит не только от тебя, но и от партнера, от того, насколько доверительные у вас отношения. Если ты чувствуешь, что можешь без стеснения выражать свои предпочтения в постели, устанавливать границы и даже делиться сексуальными фантазиями — это большой шаг к твоему личному сексуальному здоровью.

Что для тебя значит быть сексуально здоровой?