Как вдохновить партнера в День влюбленных

До Дня влюбленных чуть больше недели — а значит, время споров о том, можно ли считать 14 февраля праздником или нет, уже началось. Хуже всего, когда в эту бесконечную войну вовлечены ты и твой партнер. Расскажем, как вдохновить себя и своего мужчину отпраздновать День святого Валентина и о чем поговорить, чтобы праздник оправдал все твои ожидания.

Говори заранее

Если у тебя есть конкретные ожидания от Дня влюбленных, самое время о них поговорить. Не знаешь, как твой парень относится к этому празднику, — спроси. Никогда раньше не придавали ему значения — предложи отметить. Хочешь обменяться подарками — тоже предупреди партнера, чтобы он успел подготовиться. Уместно даже обсудить масштаб сюрприза: это будут приятные мелочи или крупные презенты. Не забывай, что в этом году 14 февраля выпадает на рабочую неделю, поэтому вам стоит заранее спланировать вечер, чтобы избежать стресса накануне и во время праздника.

Воспринимайте праздник как возможность укрепить отношения

Можно сколько угодно спорить о том, что это не наш праздник, но сама идея современного Дня святого Валентина очень здоровая — выразить любовь своим близким. Напомнить партнеру, что он для тебя значит, создать романтическое настроение. Относитесь к 14 февраля как к возможности укрепить ваши отношения. Не обязательно использовать атрибуты этого праздника, если валентинки и ужин при свечах кажутся вам дикой банальностью. Займитесь тем, что вы оба любите, пусть это будут самые обычные вещи: пицца и фильм, прогулка по городу, забег по магазинам, совместная ванна. Для всего этого не нужно верить в святого Валентина и обожать этот праздник, достаточно любить своего партнера.

Объясни, почему для тебя это важно

Это хороший способ добиться понимания, если парень равнодушен к этому дню. Расскажи о том, что 14 февраля значит для тебя. Может, ты с подросткового возраста отмечала его с подругами и родными и до сих пор любишь это делать. Или, наоборот, у тебя никогда не было классического киношного Дня влюбленных, и ты очень хочешь это испытать. Или вы в последнее время мало бываете вместе, и тебе не хватает близости. Даже если ты просто любишь праздники и не хочешь упускать хороший повод отдохнуть и расслабиться — это тоже вполне уважительная причина.

Не обижайся, если партнер не разделяет твоих эмоций по поводу 14 февраля

Чтобы обсуждение праздника не превратилось в ссору, относись с пониманием к эмоциям партнера. Постарайся узнать, почему он не в восторге от твоей идеи. Может, у него сейчас трудный период, и единственное, о чем он мечтает, приходя с работы, — лежать на диване, залипая в телевизор. Или он всегда скептически относился ко Дню влюбленных и не считает его праздником. В этом случае особенно важно объяснить, что 14 февраля значит для тебя.

Прямо говори о том, чего хочешь

Это самый простой способ сделать так, чтобы праздник оправдал твои ожидания. Люди плохо понимают намеки. Даже если это человек, с которым ты давно живешь вместе, он все еще не читает твои мысли. Когда ты говоришь общими фразами — «хочу провести этот день по-особенному», «мечтаю о романтическом сюрпризе», будь готова получить то, на что у парня хватило фантазии, а не то, что ты придумала в своей голове. При этом брать на себя всю инициативу — не лучшая идея. Не превращай 14 февраля в собственный праздник, на котором парень — элемент интерьера наравне с букетом и вкусной едой. Говори о своих желаниях, но оставляй ему место для самовыражения. Объясни парню, как ты видишь этот день, а он пусть расскажет о своих ожиданиях. Хочешь цветы и хороший ужин — попроси партнера. Звучит неромантично, но это то, что отличает жизнь от ромкомов: здоровые отношения требуют общения.

Как ты и твой партнер относитесь ко Дню святого Валентина?