«Обязательно предприниматель»: каких мужчин ищут себе в мужья девушки-модели

С гордостью сообщать всему свету: «Моя жена — модель!» — это, безусловно, добавляет статуса мужчине. Вопрос в том, выбирают ли они спутницу жизни за красоту, ведь это факт — многие мужчины относятся к девушкам с подиума с особым трепетом, или все же им важны те навыки и умения будущей жены, которые, согласно стереотипам, не свойственны моделям: готовка, уборка, домохозяйство.

Корреспондент SHE решила поговорить с представительницами фешен-профессии и спросила их, как они относятся к браку и есть ли риск завершения карьеры после замужества. Девушки честно ответили, насколько они готовы к семейным отношениям, и рассказали, какого мужчину хотели бы видеть рядом с собой.

Юлия Витюгова, 23 года

Модельное агентство «Русский блеск», параметры: 90–68–98, рост 180, вес 57 кг. Работает в МФЦ, учится в магистратуре СИУ РАНХиГС.

«Рядом с собой я вижу уверенного в себе, высокого, спортивного телосложения мужчину, брюнета. Ответственного, воспитанного, с отличным чувством юмора и потрясающим умом. Когда эти качества соединяются, получается идеальное сочетание. Мы с ним не только пара — мужчина и женщина, но еще и друзья, идеальные муж и жена.

Не люблю самовлюбленных мужчин, при любых ситуациях он должен оставаться мужчиной и восхищаться прежде всего любимой женщиной рядом, а не самим собой. Ненавижу лгунов и слабаков, для меня это самое страшное в отношениях не только с мужчинами, а и в целом с людьми.

Мне хочется семью, как и любой девушке, ведь в этом и есть наше женское предназначение — любить и быть любимыми, вдохновлять, нести в этот мир красоту, продолжать род. С тем мужчиной, в котором ты будешь уверена на все 200%. Но торопиться и создавать семью для галочки — это не в моих интересах.

Я считаю глупостью, когда ради семьи люди бросают свою работу, какую-либо деятельность и с головой уходят в семейные отношения. Нужно уметь найти золотую середину и успевать везде, ведь если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и у тебя здоровые отношения, то работа семейной жизни не должна мешать. Главное — уметь вовремя переключиться. Когда у меня будет большая семья, взять перерыв, считаю, нужно, чтобы посвящать себя воспитанию детей и созданию уюта в доме. К браку я готова, а с детьми еще бы не торопилась.

Готовить я умею, и даже неплохо, считаю, что девушки должны обладать какими-то базовыми знаниями в кулинарии, быту. Но, как говорится, должна, да не обязана. Сейчас современный мир и множество альтернативных способов. Но ведь это так здорово — встретить своего любимого мужчину вечером с работы вкусным ужином и обсудить прошедший день за бокалом вина».

Виктория Огнева, 20 лет

Модельное агентство «Красота Сибири», параметры: 89–62–92, рост 180 см, вес 58 кг. Студентка 3-го курса НГПУ, работает чирлидером в группе поддержки (хоккей).

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«Мужчина, рядом с которым я буду счастлива, — всё просто. В молодых людях я ценю чувство юмора, харизму, ум и уверенность в себе. Внешне меня притягивают высокие брюнеты, но всегда бывают исключения. Не люблю жадных и самовлюблённых мужчин. Ещё не понимаю, когда мужчина считает, что девушка должна быть развита во всех сферах: быть начитанной, домашней, зарабатывать деньги, — а сами при этом ничего собой не представляют. Претендуешь — соответствуй.

Карьера модели недолговечна, если мы говорим о серьезном подходе. Рано или поздно все модели начинают искать другое дело или открывают свои модельные школы. Я думаю, что у всех девушек, в будущем мам, в приоритете должна быть семья и умение наводить дома уют и комфорт».

Анастасия Житарёва, 23 года

Модельное агентство «Русский блеск», параметры: 79–62–89, рост 175 см, вес 52 кг.

Студентка 5-го курса НГМУ, два года преподает в модельной школе свой персональный курс по фотопозировке.

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«Рядом с собой я хочу видеть настоящего мужчину, который держит слово, не обижается, не психует попусту. Мудрый, рассудительный и внимательный, это очень важно. Так приятно, когда мужчина замечает всякие мелочи, — сразу понимаешь, насколько ты важна ему. Кем он будет по профессии — не могу сказать ничего конкретного, но, по-моему, он будет с неоконченным высшим образованием, например, отчислен из-за какой то мелочи. Обязательно предприниматель, не важно, крупный бизнес или мелкая кофейня, обожаю склад ума предпринимателей — это сильно меняет отношение человека ко всему в мире. Мне не нравятся курящие, это табу. Если совсем не занимается спортом, сильно влюблённые в себя — тоже не мой вариант. Мужчина должен быть хорош, но королева, которой нужно постоянно восхищаться, — я.

Мне очень сильно хочется и семью, и детей. Обожаю детей, с детства нянчу всех малышей своих родственников, друзей, знакомых. Думаю, у меня их будет точно не меньше трёх. Семья — это самое важное, ради неё можно бросить карьеру, но не думаю, что в современном мире этот вопрос стоит остро. Есть много примеров молодых мам, которые с лёгкостью в короткий срок приходят в форму и продолжают заниматься любимым делом, тем более я постепенно перехожу на преподавание детям в модельных агентствах, а личной карьерой и съемками занимаюсь меньше.

Я умею готовить, но делаю это очень редко, так как современный ритм жизни не даёт столько времени, чтобы готовить дома самой. Но иногда очень хочется, тогда я выделяю полдня и получаю настоящее удовольствие на кухне у плиты. С уверенностью могу сказать, что буду самой лучшей женой и мамой, не знаю почему, но без раздумий уверена. Когда мне было лет 18, я уже очень сильно хотела своего ребёнка, но тогда были переживания и неуверенность в том, смогу ли. Сейчас я полностью готова».

Анастасия Руцкая, 18 лет

Модельное агентство «Красота Сибири», финалистка конкурса «Мисс Волга 2018», параметры: 89–60–90, рост 173 см, вес 55 кг. Студентка НГУЭУ.

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«Мужественный и настоящий мужчина, с которым я буду как за стеной, за которым буду идти вперед. Мужчина — это поступки, а не слова, нужно быть уверенным в себе, говорить и делать, а не разбрасываться фразами. И нам, девушкам, нужно соответствовать своему мужчине. У меня нет определенного типажа, человека выбирают не по внешности или профессии, выбирают по тому, как чувствуют, по душе.

Я хочу семью, детей, заботиться о своих родных, думаю, что это мечта каждой девушки. Я могу оставить карьеру модели, существуют разные обстоятельства, от которых мы не застрахованы.

Я считаю себя готовой к браку, умею готовить и люблю это делать, каждая девушка должна уметь. Мой любимый рецепт — свинина в томатном соусе с шампиньонами. Нужно мясо нарезать кубиками и обжарить. На отдельной сковороде обжарить лук и морковь, добавить заранее сваренные шампиньоны. Смешать все вместе, добавить ложку томатной пасты, любые приправы, довести до готовности. Отварить рис, можно добавить консервированную кукурузу. Все. Очень вкусно получается».