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Молодожены развелись через три минуты брака 

Ридус + ещё 4 6 часов назад
Фото: DailyMail
Молодожены в Кувейте развелись через три минуты после заключения брака, сообщает DailyMail.
Отмечается, что этот союз стал самым коротким за всю историю страны.
Пара подписала свой брачный контракт в зале суда. А когда вышли за дверь, молодая супруга случайно споткнулась. Вместо слов поддержки девушка услышала от супруга, что она «глупая», отмечает издание.
После этого она вернулась к судье и настояла на расторжении брака.
Новость прокомментировали около двухсот читателей:
«Ей понадобилось три минуты, чтобы сделать что-то глупое. Счастливый парень».
«Глупая женщина, она могла бы заставить его страдать всю оставшуюся жизнь, если бы осталась замужем».
«Хорошо для нее, мне понадобилось 18 лет, чтобы успокоить моего бывшего мужа, которому я никогда не могла угодить. Лучше поздно, чем никогда».
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