Молодожены развелись через три минуты брака

Молодожены в Кувейте развелись через три минуты после заключения брака, сообщает DailyMail.

Отмечается, что этот союз стал самым коротким за всю историю страны.

Пара подписала свой брачный контракт в зале суда. А когда вышли за дверь, молодая супруга случайно споткнулась. Вместо слов поддержки девушка услышала от супруга, что она «глупая», отмечает издание.

После этого она вернулась к судье и настояла на расторжении брака.

Новость прокомментировали около двухсот читателей:

«Ей понадобилось три минуты, чтобы сделать что-то глупое. Счастливый парень».

«Глупая женщина, она могла бы заставить его страдать всю оставшуюся жизнь, если бы осталась замужем».

«Хорошо для нее, мне понадобилось 18 лет, чтобы успокоить моего бывшего мужа, которому я никогда не могла угодить. Лучше поздно, чем никогда».