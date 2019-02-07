Невесту возмутило платье свекрови на свадьбу

В Сети можно найти немало рассказов о том, как требовательные невесты сочиняют немыслимые условия дресс-кода для гостей на свадьбу. Однако иногда и приглашенные не отстают в своих капризах. Об одном таком случае сообщили в издании news.com.au.

Девушка выложила в Facebook фотографию платья, которое ее будущая свекровь купила себе для свадьбы сына. Она объяснила своим подписчикам, что на выбор женщине представили пять возможных цветов, включая розовый и персиковый.

Однако свекровь, не посоветовавшись ни с невестой, ни с женихом, купила платье максимально светлого оттенка с цветочным принтом, корсетом и шлейфом. То есть очень похожее на платье самой невесты. Причем девушка узнала об этом случайно, фото платья тайком отправила ей сестра жениха.

Facebook

По словам невесты, мать жениха сообщила, что остальные цвета ее просто "размывают" и она хочет отличаться от подружек невесты. Кроме того, ей обидно, что дети указывают ей, как нужно одеться, как будто сама она не в состоянии выбрать платье. А под конец заявила, что если ее наряд так смущает невесту, то она просто сядет где-нибудь подальше.

Пользователи Сети разделились в своих мнениях. Многие поддержали девушку, заметив, что неприлично надевать на свадьбу сына белое платье с шлейфом, так как такой наряд — привилегия невесты. Также некоторые указали, что свекровь пытается манипулировать и невестой, и своим сыном, используя эмоциональное давление.

Другие отметили, что невеста приняла все слишком близко к сердцу, и если у платья убрать шлейф, то оно не так уж и похоже на подвенечное.

Впрочем, большинство заверило девушку, что как бы ни оделась ее свекровь, она все равно не сможет затмить собой невесту.