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В Кувейте пара развелась после трех минут брака 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Горько"
В Кувейте пара установила новый рекорд. Молодожены даже не успели покинуть территорию здания, где проводилась церемония и развелись за три минуты.
Инициатива расторгнуть свадьбу пошла от невесты. Дело в том, что она поскользнулась на лестнице во время того, как пара выходила из здания суда. Из-за этой ситуации муж назвал свою жену «тупой», а она настояла на том, чтобы вернуться и развестись.
История вызвала бурную реакцию девушек в Twitter. Они поддержали невесту и написали, что, если мужчина позволяет себе такие обидные слова в начале брака, то стоит его бросить.
Ранее рекорд самого короткого брака принадлежал паре из ОАЭ. Они развелись через 15 минут после того, как поставили свои подписи. Тогда отец невесты согласился отдать свою дочь в другую семью за 20 тысяч евро. Жених отдал только половину суммы, поэтому пара расторгла брак.
Любовь
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