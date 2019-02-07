ТОП-7 признаков того, что вы не интересны мужчине

День всех влюбленных уже через неделю. Пары готовят подарки своим вторым половинкам. Чтобы не тратить время и деньги зря, прислушайтесь к нашим советам. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с психологом и узнала, как определить, что вы не нравитесь мужчине.

Прежде всего, обратитесь внимание на его настроение. Если от вашего звонка оно улучшается или при виде вас он расплывается в улыбке, то боятся нечего — чувства точно есть.

— А вот если в телефоне вы слышите раздраженные нотки в голосе, то стоит серьезно задуматься, — говорит психолог Дарья Чунина.

Второй момент — забота о ваших чувствах. Если мужчина ведет себя резко, может легко обидеть вас грубым словом или не предупредить о чем-то, то, говорит эксперт, в этом случае его чувства к вам либо сильно охладели, либо вовсе исчезли.

Время вместе — лучший способ стать ближе друг к другу. Но что, если мужчина избегает совместного отдыха? Не хочет идти в кино или погулять в парк? По словам Чуниной, такое поведение тоже может говорить о равнодушии партнера.

— Отсутствие чувств может проявляться и в нежелании прикасаться друг к другу, — считает она. — Мужчина может резко одергивать вашу руку, когда вы пытаетесь его погладить, или же будет отходить в сторону, чтобы вы не могли к нему приблизиться.

Финансовая сторона вопроса тоже может быть крайне показательна. Если мужчина стал менее щедрым или же постоянно задает вопросы, на что вы тратите деньги — это повод насторожиться.

— Даже когда у мужчины трудности с деньгами, он все равно будет готов потратить последнее на свою любимую женщину, — пояснила Дарья Чунина.

Забить тревогу стоит и в том случае, если молодой человек подолгу не отвечает на смс и звонки, сбрасывает их.

— Всегда можно найти минуту на разговор с любимой, — считает психолог. — Если мужчина этого времени не находит, то не тратьте на него свои силы.

Признак, который не распространяется на всех мужчин, но который тоже стоит учесть — ревность. Не все парни склонны к этому, но все же, если молодой человек абсолютно равнодушен к вашим перепискам или встречам с другими мужчинами, то настолько ли сильны его чувства к вам?

— Мужчины по своей натуре собственники — они склонны считать, что у женщины должен быть только один мужчина и это — он, — говорит эксперт. — Поэтому, даже если на первый взгляд ваш парень проявляет равнодушие, присмотритесь как следует — может быть, он просто скрывает свои чувства от вас.