Виктория Дайнеко: «Нельзя возвращаться к бывшим»

В последнее время фанаты замечают, что Виктория Дайнеко грустит. Они считают, что певице не хватает мужского внимания. Со своим мужем Дмитрием Клейманом она рассталась два года назад из-за подозрений в изменах. Теперь артистка одна воспитывает их дочь Лидию. Не так давно девушка вновь начала много времени проводить с бывшим бойфрендом Алексеем Воробьевым . Они даже записали совместную песню, что породило много слухов об их воссоединении. Однако оказалось, что Виктория предпочитает не давать бывшим второй шанс.

Недавно Дайнеко объяснила, почему девушкам не стоит возвращаться к бывшим. «Возвращение к бывшему может стать поводом поставить самооценку на место, если вы расстались по его инициативе. Это как незакрытый гештальт. Вот только по прошествии времени, когда всё встало на свои места, редко хочется продолжать эту историю с прежним энтузиазмом», — высказала свое мнение певица, об этом сообщает PeopleTalk.

Девушка уверена, что со временем люди не меняются, поэтому есть большая вероятность того, что мужчина снова разочарует или предаст, если с ним возобновить отношения. По словам певицы, всегда проще окунуться в отношениях, в которых уже был, чем начинать новую историю. При этом надо помнить, что несовместимость никуда не исчезает. Давая второй шанс бывшим, всегда нужно понимать, что прежний повод для расставания скорее всего вот-вот снова замаячит на горизонте.

Напомним, что Дайнеко начала встречаться с Воробьевым около восьми лет назад. Их считали одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Однако уже через год они расстались. Тогда певец не пришел на вечеринку в честь дня рождения возлюбленной. Пара тяжело переживала разрыв отношений. За минувшие годы Алексей прослыл ловеласом, а Виктория, как уже упоминалось ранее, успела выйти замуж и развестись. Теперь артистка находится в дружеских отношениях с Воробьевым.