День Влюбленных в Авиапарке

14 февраля «Авиапарк» организует показ фильма «Сладкая жизнь» режиссера Федерико Феллини. Показы пройдут в кинотеатре «Авиапарка». Кинозал оснащен удобными креслами-реклайнерами с регулируемыми спинкой и подставкой для ног и вмещает до 42 человек.

Всего запланировано 3 сеанса — в 12:00, 16:00 и 20:00. В перерывах между показами пройдут розыгрыши подарков от арендаторов «Авиапарка». Среди партнеров — РИВ ГОШ, Ascona, Kidzania, Nature Republic, Puma, Ostrov и многие другие.

Главный приз — путешествие на Кипр для двоих от туроператора TUI. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, длительность фильма — 2 часа 59 минут. Билеты на все сеансы бесплатные, по регистрации. Регистрация откроется 8 февраля, в 12:00 на сайте «Авиапарка» (aviapark.com).

Коротко о фильме

«Сладкая жизнь» — черно-белый фильм Федерико Феллини, премьера которого состоялась в 1960 году. Главную роль исполнил Марчелло Мастроянни . Обладатель главного приза 13-го Каннского кинофестиваля, «Золотой пальмовой ветви», и премии «Оскар» за дизайн костюмов.

Считается кульминационной точкой в карьере Феллини, вершиной его режиссерского мастерства (наравне с его другим классическим хитом с участием Мастроянни, «Восемь с половиной»).