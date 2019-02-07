Как размер полового органа влияет на удовольствие

Сексолог объясняет, с какими проблемами может столкнуться каждая и как их решить

Принято считать, что размер мужского полового органа влияет на удовольствие партнеров от секса. Польский сексолог Анджей Гришевский в книге «ОН. Интимный разговор про тот самый орган» отмечает, что три четверти мужчин считает размер своего полового органа неудовлетворительным. «Двадцать сантиметров — абсолютный минимум, какой хотело бы иметь большинство мужчин», — пишет специалист. Разберемся, что правда, а что ложь.

Откуда растут корни

Сексолог видит причину в том, что «мужской мир наполнен соперничеством», начиная от спортивных достижений и заканчивая материальным благосостоянием. Мужчины стремятся почувствовать свою власть, значимость в мире и искренне верят, что размер полового органа определяет эти критерии. Специалист отмечает, что «некоторые виды обезьян демонстрируют члены противникам, чтобы доминировать, показать, кто здесь главный». В этом заключается атавизм мужчин, оставшийся от предков — он и является причиной стремления к большему размеру органа. Интересный факт: «влюбленная женщина увеличивает размер члена своего возлюбленного на 3–4 сантиметра». Проведены исследования, в ходе которых девушкам предлагали обозначить размер полового органа возлюбленного и сравнить его с реальными данными — результаты шокировали многих. «Что интересно, я не знаю ни одной женщины, которая относилась бы к пенису с таким восторгом, какой ожидает от нее мужчина», — удивляется сексолог.

Что говорит статистика

«Средняя длина пениса в Польше — 12–15 сантиметров. Исследования показали, что только у одного мужчины из тысячи длина пениса 23 сантиметра», — так утверждает статистика. У россиян и других славянских народов статистика лишь подтверждает эти цифры. Вспомните, сколько раз вы слышали от мужчин, что длина их полового органа больше 20 см? Уверены, что не единожды. Сексолог думает, что причина заключается в желании доминировать над женщиной, «у него есть ощущение, что это нужно делать с использованием инструмента соответствующего размера». Согласно распространенному мнению, «большинство мужчин думает, что в задней стенке влагалища самая большая концентрация нервных окончаний». «Механизм ошибки прост: мужчины думают, что влагалище — это член 'наоборот», и раз у них наиболее восприимчива к касаниям и стимуляции головка, значит, у женщин больше нервов должно быть на конце влагалища«, — говорит сексолог Анджей Гришевский.

Почему женщины ценят размер

Выше мы объяснили, откуда появился миф о том, что для женщин важен размер. Краткое резюме: от мужчин. Однако есть девушки, которые действительно жалуются на размер гениталий партнера в сравнении с бывшими любовниками. Сексолог объясняет, что корень проблемы лежит в отсутствии специальных тренировок и неумении разговаривать. Если первое решается регулярным выполнением упражнений Кегеля, которые помогают плотнее обхватить половой орган партнера во время пенетративного секса, то вторая проблема намного серьезнее и глубже. Недоверие между партнерами и неумение разговаривать на интимные темы порождает неуверенность и стеснение обоих поделиться проблемами: сказать о том, что доставляет им удовольствие и чего они, наоборот, не любят, испытывают ли они боль во время полового акта и прочее. Еще одна проблема, с которой может столкнуться женщина, — вагинизм. Это чрезмерное сокращение мышц влагалища, когда партнер, не доставив болезненных ощущений, не может ввести член в партнершу. "Одна клиентка рассказывала мне, что начала бояться секса, так как думала, что он ее порвет. В итоге она закрывалась перед мужчиной, в прямом и переносном смысле», — отмечает Андрей. Говоря об этих проблемах, мы делаем акцент на том, чтобы мужчины переставали считать себя ненормальными и неспособными доставить девушке удовольствие только из-за размеров полового органа. Задача женщины — поговорить с возлюбленным и повысить его уверенность в себе, чтобы избавить от комплекса. Даже если в вашей паре есть проблема, в большинстве случаев ее можно решить совместными усилиями или обратиться к сексологу — грамотный специалист поможет вам во всем разобраться и предложит эффективный выход из ситуации.