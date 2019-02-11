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Счастливые пары раскрыли секрет долгих отношений 

Lenta.ru 2 часа назад
Счастливые пары рассказали, что позволяет им оставаться вместе и чувствовать себя комфортно. Исследование по этой теме провел сайт знакомств Eharmony, специализирующийся на поиске пар для долгосрочных отношений, сообщает The New York Post.
В исследовании говорится, что люди, пребывающие в долгосрочных успешных отношениях, чаще всего в качестве секрета называют здоровую половую жизнь и равные экономические возможности. Надежность союза также, судя по ответам респондентов, укрепляют наличие двух детей и годовой доход в минимум 75 тысяч долларов (4,9 миллиона рублей).
«Образование и схожие политические взгляды сейчас важнее, чем пять лет назад»,
— рассказал генеральный директор Eharmony Грант Лэнгстон (Grant Langston). Результаты исследования также продемонстрировали, что, несмотря на различия, мужчины и женщины считают, что «совместная жизнь важнее брака». В этом убеждены 70 процентов респондентов.
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что женщины больше ценят финансовую стабильность партнера, в то время как мужчины сконцентрированы на внешности.
В опросе Eharmony участвовало более 2,3 тысячи человек.
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