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«Давай в машине поедим, чтобы в кафе не тратиться» 

BigPikcha.ru 4 часа назад
Блогер под ником Настасья Филипповна спросила у своих подписчиц в твиттере, как часто они сталкиваются с мужчинами, которые требуют с них деньги. Тема оказалась настолько злободневной, что меньше чем за сутки набралось несколько сотен историй.
Началось все вот с такого поста, в котором Настасья призвала девушек к откровенному разговору.
Девочки, прошу, поделитесь самыми трешовыми историям про мужиков, которые трясли с вас деньги даже на кофе
— Настасья Филипповна (@vos_yeux) 28 июня 2018 г.
И понеслась…
Подруга (бывшая, лол) вышла замуж за чувака, которому регулярно давала на бенз. Как-то подарила ему баблишка, не знаю точно сколько,3-5 к, говорит, типа с деньгами не оч, это тебе и на др и на 23 февраля (они там рядом). Он такой:«мне на сабы не хватает, давай это как будто только на др»
— Хайрулина (@Dinarniya) 28 июня 2018 г.
Была история на втором свидании. Гуляли на набережной, обмолвилась, что хочу кофе. Он подвёл меня к дверям Макдака, спросил: «Справишься?» и пошёл курить.
— Малина (@Nomoremarmalade) 28 июня 2018 г.
Был один знакомый, который меня очень долго добивался, периодически покупал разные вкусняхи, приглашал на концерты и все в таком роде. после моего отказа он выставил мне счет ЗА ВСЕ, что потратил на меня за год, даже жвачки и кофе (вел список
— октябрьское вещание (@vasha_gadost) 28 июня 2018 г.
Учитывал изменения курса валют, если покупка была в долларах (ездили вместе с компанией на фест в Германию) и требовал отдавать строго по курсу в день перевода (проверял каждый день), это были самые дорогие три хот-дога в моей жизни
— октябрьское вещание (@vasha_gadost) 28 июня 2018 г.
Вероятно, поклонник обладал неплохими аналитическими способностями. Хотя на что он рассчитывал, если изначально готовился ко дню выставления счета?
Еще случай, первое свидание. Гуляли в парке, слишком долго ходили, и я предложила зайти в соседний бар. Попили вина. Оказалось, у него денег нет, заплатив я решила поехать домой, а он заявил, чтобы я купила презервативы, чтобы закончить прекрасный вечер
— Сания Серикова (@Serikava) 28 июня 2018 г.
Первый день отношений, мы заходим в супермаркет и берём каждый по йогурту. Я кладу отдельно он складывает вместе. Я спрашиваю «ты хочешь заплатить?» он на полном серьёзе округляет глаза и такой пафосно «ну окей я заплачу». То есть я сука должна была платить за эти 2йогурта?
— Кэри, но не Бредшоу (@karinayuseeva) 28 июня 2018 г.
Кстати, под каждой такой историей собрались одобряющие и не очень одобряющие комментаторы. Если одни сопереживают девушкам, то другие считают, что мужчины ведут себя правильно и на свиданиях (или в отношениях) платить ни за кого не надо.
Девочки, раздевайтесь, мажоров подвезли!
— кошка (@koshka__boss) 28 июня 2018 г.
Чтобы таких историй не было, девочки, надо в самом начале говорить мужикам что вы не работаете и не собираетесь как минимум в ближайшее время тогда нищеброды сами отсекаются и всё хорошо
— nushoti (@_nushoti) 28 июня 2018 г.
Я вот что думаю: платить за девушку на первых парах — быть идиотом в 99% случаев, платить за девушку на постоянной основе на продолжении долгих отношений — быть идиотом в 100% случаев.
— лучше, чем интернет (@ifyouredingthis) 28 июня 2018 г.
Ну а мы возвращаемся к историям из жизни богачей.
Меня один чел позвал на ужин, потом оказалось, что не в рестик, а к себе домой. Ещё позже выяснилось, что продукты для ужина «по пути купишь». Ну и приготовить
— корпрусный грязекраб (@navyrost) 28 июня 2018 г.
Ой, да сколько угодно такого))) Кун: — Пошли в кино, там щас фильмнейм 2 идёт, я так на него хочу сходить. Только пойдём утром, так дешевле. Я: — Ну ок. Ты же мне билет возьмёшь? (Спросила я зная с кем связалась) — А в чем проблема самой за себя заплатить, я не понял?
— Абьюзер_ка (@darya_yankovaya) 28 июня 2018 г.
Со мной заключал соглашение, что либо я ни с кем не встречаюсь полгода после расставания, либо возвращаю деньги за подарки.
— я твоя карма (@ya_mogy) 28 июня 2018 г.
Меня как-то бывший позвал на ужин, дома поделил сумму за все ингредиенты пополам, а потом в конце вечера сказал «ой, забыл перец посчитать, с тебя ещё 5 грн»
— heavydirtysoul (@ooh_laaaa) 28 июня 2018 г.
Один раз пошла на свиданку с чуваком, сели к нему в тачку, он достал контейнер с гречкой и котлетами, протянул мне банан со словами «давай тут пожрем, чтобы в кафе не тратиться. А то у меня на билет в кино не хватит».
— Mari (@vezdedobrota) 28 июня 2018 г.
И сказочное продолжение.
Это он про свой билет в кино.
— Mari (@vezdedobrota) 28 июня 2018 г.
Не треш, но как-то один парень пригласил встретиться и попить кофе. После прогулки, зашли в кофейню, он спрашивает какой кофе я пью, заказывает себе, смотрит на меня, попивая кофеёк и говорит "а ты чо ниче не будешь брать?"
— Алеся через Афродита (@somesay3) 28 июня 2018 г.
Переходим от первых свиданий к крепким продолжительным отношениям. Кстати, психологи говорят, что любой треш в отношениях совсем не треш, если это обоих устраивает и никто не уходит, громко хлопнув дверью. Норма — понятие относительное.
А ещё был чел с которым я была в отношениях, дарил своей бывшей мои вещи, которые по его мнению я не ношу.
— Настась (@Hella_Good_) 28 июня 2018 г.
Мне один бывший дарил цветы с памятника
— фен (@go_fen) 28 июня 2018 г.
Мамка бывшего подарила мне на день Рождения 2к, а он и говорит «ну пусть тогда это и от меня будет»
— Lana (@TolstayaLyashka) 28 июня 2018 г.
А эти чуваки явно знают цену деньгам. Ну а что, может, прохавали жизнь с нуля.
Не мой парень, а просто знакомый в спорт зале дал 100 рублей на бутылку воды (у меня налички не было), оставил номер карты чтоб я вернула сотку) потом утверждал что деньги не пришли. И каждый раз теперь смотрит так, словно у нас был секс
— TurboVi (@Turbo_vi) 28 июня 2018 г.
У нашей соседки дочка встречается с топовым мудилой. и как-то они сидят в кофейне, ему звонит мама и он такой «да, мам, да, в кафе. мам, не переживай, каждый платит сам за себя»
— Настасья Филипповна (@vos_yeux) 28 июня 2018 г.
Своими увлекательными историями поделились и мужчины. У них, разумеется, имеется свой взгляд на подобные ситуации.
Весело тут) расскажу тогда про бывшую) в общем моя бывшая решила посидеть с подругами в караоке. Чуть позже звонит типа забери меня, прихожу и мне нагло говорят заплати за нас (их бы было 5). Я немного прифигел, посмотрел на свет, а они на 100к насидели (не волнуйтесь, это в тенге)
— Unknown (@NNurbo) 28 июня 2018 г.
Однажды я был альфонсом. Мне был 21 год и денег 0, она разменяла 4й десяток и деньги были. Свозила меня на отдых в подмосковье. Мерзкое ощущение, как будто одно яйцо уже отвалилось, а второе на ниточке прям висит. С тех пор плачу даже за подруг.
— Poohmanoff (@poohmanoff) 28 июня 2018 г.
И немного шуточек!
Я вот не понимаю баб. Ну нет у тебя денег — ну сиди дома, тереби вареник, кота бесплатно возьми опять же. Че ты к мужикам лезешь, на свидания какие-то ломишься? А кофе много пить вообще вредно.
— Нерезидент (@neresident) 28 июня 2018 г.
Так кто должен платить в кафе на первом, втором, 135-м свидании? Черт его знает, такие дела лучше обговаривать на берегу. Да и может ли пара, которая не в состоянии разобраться, кому платить за кофе, вместе плыть по жизни на прекрасной лодке под названием «любовь»?
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