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Специалисты выяснили, кто в России влюбляется чаще 

ТК «Звезда» + ещё 8 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего специалисты опросили более 1600 человек в возрасте от 18 лет.
Опрос, проведенный ВЦИОМ, показывает, что больше половины россиян сейчас влюблены, при этом мужчин в этом состоянии больше — 66% против 54% представительниц прекрасного пола.
Россияне считают главными признаками любви заботу и внимание. Однако у женщин и мужчин это проявляется по-разному. Женщины проявляют высокие чувства с помощью заботы и ожидают от мужчин внимания взамен. А мужчины это самое внимание выражают с помощью подарков и цветов.
Чаще всего влюбляются молодые россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Из них испытывают высокие чувства примерно 79% опрошенных. Немного отстают люди от 35 до 44 лет: доля влюбленных у них составляет 69%.
Важнее всего для молодежи до 34 лет в отношениях понимание партнера, а вот для людей от 35 до 44 лет и для большинства женщин — подарки.
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Любовь , Общество , Социология , ВЦИОМ
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