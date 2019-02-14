Специалисты выяснили, кто в России влюбляется чаще

Всего специалисты опросили более 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Опрос, проведенный ВЦИОМ , показывает, что больше половины россиян сейчас влюблены, при этом мужчин в этом состоянии больше — 66% против 54% представительниц прекрасного пола.

Россияне считают главными признаками любви заботу и внимание. Однако у женщин и мужчин это проявляется по-разному. Женщины проявляют высокие чувства с помощью заботы и ожидают от мужчин внимания взамен. А мужчины это самое внимание выражают с помощью подарков и цветов.

Чаще всего влюбляются молодые россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Из них испытывают высокие чувства примерно 79% опрошенных. Немного отстают люди от 35 до 44 лет: доля влюбленных у них составляет 69%.

Важнее всего для молодежи до 34 лет в отношениях понимание партнера, а вот для людей от 35 до 44 лет и для большинства женщин — подарки.