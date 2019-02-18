Сексолог рассказала о любви, верности и оргазме

Какая любовь, о чём вы? Все эти цветочки-сердечки-поцелуйчики — явная выдумка маркетологов. Сексолог Ирина Бочарова уверена, что если нет романтики, жизнь становится унылой. Но вернуть её можно даже в пары, где партнёры живут вместе десятилетия и знают друг друга как облупленных.

Накануне 14 февраля мы поговорили о романтике и сексе.

— С какими проблемами к вам приходят?

— У женщин проблема с оргазмами. Чаще всего — из-за неумения расслабляться. Из-за гиперконтроля, из-за того, что постоянно работает мозг и не отключается. Иногда сказываются социальные установки, которые идут из детства, которые протранслировали родители или другие значимые взрослые.

— Какие, например, установки?

— Например, когда девочка начинает проявлять свою сексуальность — взяла мамину помаду, накрасила губы, надела короткую юбку. А взрослые говорят, что она как шлюха вырядилась. Что нужно думать не о мальчиках, а об учёбе. И вот эти установки — как флажки в сознании. Девочка выросла, у нее три высших образования, но она не умеет общаться с мужчинами. Стесняется себя, стесняется мужчин. Иногда бывает и такое, что просто нет желания. Эта проблема, кстати, часто возникает в парах.

— Это когда люди долго живут вместе и им уже ничего не хочется?

— В длительных отношениях снижается желание. Но поддержать его — вполне реально. Как говорят психологи, в это просто надо вкладываться. Да, со временем уходит взаимное влечение. Это эффект привычки. Уходит еще компонент романтики, эмоциональный компонент. Бытовуха всё заслоняет. Тут рекомендации для всех — вспоминать про то, как это было раньше.

— Первое свидание?

— Вообще счастливые моменты. Когда мы переносим эти воспоминания в настоящее — мы снова их переживаем. Как занимались сумасшедшим сексом в лифте. Даже разговоры об этом могут запустить этот процесс, пробуждение энергии. Вообще есть три стадии психосексуального развития отношений в паре. Сначала мы переживаем романтический период, это когда ещё нет телесного взаимодействия. Есть общие интересы, походы в кино, когда смотрят закат, смотрят друг на друга. Потом наступает эротический период — поцелуи, ходить за ручку, обниматься, но нет сексуального контакта. Ну и потом уже сексуальный — если до него вообще дойдёт. Одна из тенденций современности — что это третье не так уж важно. А вот в паре очень важно возвращаться на первые две стадии — смотреть на партнёра глазами той, какой была 20 лет назад.

— Подождите, но женщина-то уже другая. Другой опыт, другой мозг, это как-то неестественно.

— Вот когда люди приходят к семейному терапевту на грани развода, что он спрашивает? Он спрашивает: когда вы познакомились, вы почему влюбились? И возвращение к этому — это как фильтры в фоторедакторе. Когда вы вспоминаете, возвращаете то чувство, вы партера видите по-другому.

— Ну, хорошо. Увидели партнёра через фильтр прежней влюблённости. А дальше что?

— А дальше — попытаться изменить привычные сценарии в сексе. У пары, как правило, есть такой сценарий — например, сначала мужчина пошептал что-то в ушко, потом поцеловал и так далее. Лень придумывать новое, если это работает. Зачем? Но нужно этот сценарий размножить, превратить точку в многоточие. Подключить исследовательский интерес. И возникнет энергия.

— Вообще, как быстро этот самый огонь уходит из пары? Распространено мнение, что три года — и всё, дальше живи без огня или меняй партнера.

— Я знаю пары, которые 25 лет прожили, и все отлично, у них и нежность, и любовь. Но так бывает, когда отношения важны для обоих. А когда занимаются своими делами, бизнесом, детьми, а отношения как-то сами катятся, ну, может 10 лет. Три года — это только химия, да даже меньше, год — и всё закончится, если ничего не делать.

— Проблема с оргазмами, о которой мы в начале говорили, как она решается?

— Нужно работать с убеждениями, установками по поводу секса, себя, своего тела. Базовая практика в сексологии — интимный самомассаж. Он всегда повышает амплитуду оргазма — полностью аноргазмичных женщин не бывает. Женщина начинает заниматься своей сексуальностью, у нее повышается уровень энергии, эндорфинов, глаза блестят. Она привлекает мужчин.

— Вы упомянули такую тенденцию, что сейчас и до секса в отношениях часто не доходит. Это у молодого поколения или у всех так?

— У всех. Все сидят в гаджетах, в телефоне, в интернете, я шучу, что новая сексуальная ориентация появилась — компьютераст. Соцсети, игры — все это затягивает сильно. А это же своего рода сублимация, слив энергии. Сейчас какие ценности? Мы часто слышим, что надо заниматься собой, своим делом, творчеством, а важность секса — уходит. По мужчинам это стало особенно заметно. Женщины активны, у них желания больше, чем у мужчин. Есть такой миф, что мужчина больше хочет, а женщина как бы сдержана, она выбирает. А сейчас всё чаще обратная ситуация — женщина не выбирает, а ищет.

— Правда, что мир повернулся в сторону одиночек? Что сейчас постоянный партнёр и не нужен, не нужны отношения.

— Я бы сказала, что пока в нашей традиции всё-таки установка на партнёра. Женщины переживают, что партнёра нет. Отношение к одиночкам другое, чем в Европе, у наших женщин есть комплекс, есть традиции, что надо до какого-то возраста выйти замуж. В той же Италии, например, если человек живёт один и переживает грусть за своё одиночество, то ему печально только от этого, а не от того, что его кто-то осудит. А у нас и в 55 женщина переживает, что нет партнера.

— Наверное, не так просто найти кого-то в таком возрасте?

— С одной стороны, прошлый опыт, прошлые ошибки учат отношениям, если человек умеет извлекать уроки. С другой стороны, после прошлых отношений часто возникает озлобленность, и трудно ее преодолеть — и мужчинам, и женщинам. Мужчин одиноких, кстати, очень много, я всегда это говорю, когда слышу, что в России, мол, мужчин не хватает. В моем окружении много мужчин разного возраста, которые хотят, но не могут встретить женщину. Они как будто ходят параллельными путями, ведя жизнь одиночек.

— Но отношение к возрасту разное у нас и в Европе?

— Да, я познакомилась с одной женщиной, ей 70 лет, она выглядит прекрасно, и она встречается с европейскими мужчинами. Говорит, найти активного мужчину такого возраста в России невозможно. А в Европе другой менталитет, другой стиль жизни. Так что я иногда советую клиенткам смотреть на заграницу. Мир открыт.

— В условные 55 лет, возможно, даже и проще: уже ведь нет цели создать семью, растить детей, отношения не нагружены этим функционалом…

— Я вообще считаю, что 55-летним женщинам надо смотреть на молодых мужчин.

— А молодые мужчины на них посмотрят?

— Да, с удовольствием посмотрят. У многих моих взрослых клиентов молодые любовники. Причем это отношения по любви, а не отношения мамочки с альфонсами. В сексе работает принцип энергообмена. Всегда есть более энергоёмкий партнёр, которому надо отдавать. Самый «тестостероновый» период у мужчин — до 30 лет. Им прекрасно подходит женщина постарше, она его раскрывает, он даёт ей энергию.

— Ой, я прямо вижу, как наши читатели в комментариях это осудят. Зачем такие отношения молодому парню? Они бесперспективны, отнимают время, а потом закончатся — и всё.

— Заканчивается всё, все отношения. У людей есть иллюзия по поводу любви на всю жизнь, а это отходит в прошлое. Люди стали дольше жить, женщины получили свободу с появлением контрацепции и возможностью зарабатывать на равных. Брак, как институт с функцией выживания, уже не нужен. Зачем искусственно тянуть отношения, которые закончились?

— Но вы же сами сказали, как важно работать над отношениями в паре.

— Это нужно в том случае, если обоим партнёрам нужны отношения, и у обоих есть желание что-то делать.