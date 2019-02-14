Самые известные звёздные разлучницы России

Разлучниц, уводящие мужей из семей, мало кто любит. Однако даже среди знаменитых женщин находятся те, кто готов строить своё счастье на чужом несчастье.

В 1993 году Татьяна Навка , тогда 18-летняя фигуристка, влюбилась в своего тренера Александра Жулина . Александр был старше Татьяны на 11 лет, его хорошо знали в мире фигурного катания, ведь в паре с Майей Усовой он выиграл множество наград. Майя была не только партнёршей, но и супругой Жулина, однако ему это не помешало ответить на чувства молодой спортсменки. После нескольких лет отношений с Навкой Жулин всё-таки развёлся с Усовой и женился на Татьяне. До 2009 года Жулин и Навка были образцовой парой, но во время телешоу Татьяна закрутила роман с актёром Маратом Башаров , который положил конец браку с Жулиным. Сам Башаров тоже состоял в браке, но развёлся. Правда, эта романтическая история закончилась быстро, Татьяна нашла нового кавалера — певца Алексея Воробьёва , который на тот момент состоял в отношениях. А в 2010 году Навка снова увлеклась, и снова это был женатый мужчина.

Смотрите ролик и узнайте о последнем романе Татьяны Навки и других звёздных девушках, уводивших мужей из семей.