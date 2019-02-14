Муж разоблачил интрижку жены и друга прямо на вечеринке

Житель Венесуэлы устроил вечеринку, на которой разоблачил измену своей супруги с лучшим другом. На видео произошедшего обратило внимание издание Los Andes.

На ролике мужчина стоит на небольшой сцене перед микрофоном возле женщины в вечернем зеленом платье, предположительно, его жены. На заднем фоне присутствует большое количество приглашенных на вечеринку гостей. «Сегодня узнал кое-что, о чем уже давно догадывался, — начал мужчина. — Альберто (имя лучшего друга — прим. »Ленты.ру» ), я знаком с тобой более 20 лет. Ты отец моего старшего брата и друга. Но вот ухаживать за моей женщиной — весьма бездушно».

Затем он демонстрирует публике что-то, похожее на мобильный телефон возлюбленной, и приступает зачитывать вслух сообщения, которыми обменивались изменщики. В текстах сообщалось, что Альберто собирался купить дом для жены друга Далианы. Все это время женщина в длинном зеленом платье внимательно слушала мужчину у микрофона, но когда осознала, что в руках мужа ее телефон, попыталась его выхватить.

«Я искренне и от всего сердца благодарю тебя [Альберто] за искренность и верную дружбу, которая была между нами на протяжении всех этих 20 лет. И Далиана, тебе тоже спасибо, пускай ты и лицемерила мне два года», — язвил мужчина.

На последних кадрах он бросает мобильный телефон жены в бассейн и выкрикивает заключительную фразу: «Спасибо за эту ночь, Альберто и Далиана встречаются».