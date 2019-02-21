Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля

Пункт первый — носки. Если вы решили подарить именно их, нужно изучить состав изделия. Чем больше в их составе натуральных волокон, хлопка, тем лучше воздухообмен. А вот синтетика может вызвать аллергию и повышенную потливость. Состав, как и размер, наименование производителя и его контактные данные должны быть указаны на этикетке.

Роскачество исследовало этот вид товара и признало, что носки 11 брендов из 35 — товар повышенного качества.

Пункт второй — нижнее белье, а именно трусы. При выборе этой вещи тоже стоит обратить внимание в первую очередь на качество пошива и состав изделия. Частота строчки должна быть равномерной, без пропусков, все швы, в том числе и внутренние, должны быть хорошо прошиты. Если в составе изделия будут преобладать натуральные материалы, например, хлопок, вискоза, поливискоза, это будет большой плюс, поскольку такая ткань обеспечивает комфортный микроклимат для тела.

Пункт третий — рубашки. Высококачественные изделия должны быть симметричны со всех сторон. Нельзя забывать, что даже в спокойной обстановке потовые железы мужчин работают активнее, чем женские. А значит, ткань для рубашек должна иметь высокие гигиенические показатели, плюс иметь хорошую воздухопроницаемость. Правда, исследования Роскачества показало, что с рубашками не все так гладко. Некоторые делали нечестную маркировку. Например, заявляли, что в составе ткани 80 процентов хлопка, а оказывалось, что 80 процентов синтетики.

Пункт четвертый — гаджеты. Электрические зубные щетки, разные виды наушников, смартфоны. Все эти виды товаров были исследованы Роскачеством, на сайте организации есть подробные отчеты, как выбрать лучшие из них. Там же можно почитать подробности про подарки для мужчин.