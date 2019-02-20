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С кем Киркоров крутил романы до Пугачевой 

Рамблер 1 час назад
Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачёвой с 1994 по 2005 год, а до этого почти пять лет добивался взаимности. Всё это время он восхищался супругой и ни разу не дал ни Алле, ни журналистам повод усомниться в любви к жене. И сейчас, спустя почти 15 лет после развода, Филипп называет Пугачёву главной женщиной своей жизни и даже дочь, рождённую суррогатной матерью, назвал её честь. Новую жену Киркоров так и не нашёл. Основываясь на этих фактах, Киркорова можно было бы назвать однолюбом, однако папарацци раскопали истории о нескольких романах, которые случились у Филиппа ещё в молодости, до встречи с Пугачёвой.
Смотрите видео и узнайте, кто стал первой любовью Филиппа Киркорова, что связывало его с Любовью Успенской и Машей Распутиной и был ли у него роман с Ани Лорак.
Любовь , Видео , Звёзды , Филипп Киркоров , Алла Пугачева
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