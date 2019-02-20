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Обычные девушки, ставшие членами королевских семей 

Рамблер 1 час назад
Ещё недавно обычная девушка даже и думать не могла о том, чтобы стать членом королевской фамилии. Но сейчас нравы стали куда более демократичными: принцы всё чаще обращают внимание на красавиц, не принадлежащих к аристократическим кругам.
История любви князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли похожую на ставшую реальностью сказку. На приём в княжеский дворец любимая артистка режиссёра Альфреда Хичкока пришла в мятом платье и с недосушенными волосами, потому что в отеле отключили электричество. Но это не помешало Ренье влюбиться в красавицу. Через некоторое время Ренье сделал Грейс предложение, которая она приняла. Став княгиней Монако, Келли отказалась от карьеры в кино, но не жалела об этом. Супруги прожили 26 лет и стали родителями 3 детей. Увы, когда Грейс было 52, её жизнь оборвала автокатастрофа.
Смотрите видео и узнайте о других «Золушках», ставших принцессами.
Любовь , Видео
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