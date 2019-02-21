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Девушка опубликовала в сети интимные подробности о муже и разрушила брак 

Lenta.ru 14 часов назад
Пользовательница Reddit под ником throwaway_peen34 сообщила, что ее личная жизнь разрушилась после того, как она пожаловалась на своего мужа в сети. Как сообщает Daily Mail, увидев ее пост, супруг решил подать на нее суд и аннулировать брак.
Около двух недель назад девушка рассказала подписчикам имиджборда, что разочарована аномально маленьким размером члена своего мужа. По ее словам, он умышленно скрывал эту подробность от нее, избегая секса до свадьбы под предлогом своих «старомодных» взглядов. Однако во время медового месяца новобрачная раскрыла обман.
Позднее выяснилось, что герой публикации увидел ее в сети — ему прислал ссылку друг, знающий о его физиологической особенности. throwaway_peen34 пожаловалась, что теперь ее муж хочет аннулировать брак и подать на нее в суд за распространение порочащих его сведений.
Девушка была раздавлена, так как супруг заставил ее чувствовать себя виноватой. Однако подписчики поддержали ее. Большинство пользователи искренне сочувствовали мужчине, однако осуждали его поведение до свадьбы:
«Это не повод скрывать такую ​​информацию от вашего партнера, особенно если вы знаете, что вас могут оставить из-за этого», —
говорили они.
Многие назвали идею мужа о разводе освобождением девушки от обманщика. Они отмечали, что он повел себя нечестно по отношению к ней, и в будущем он продолжил бы лгать и манипулировать ею.
«Я надеюсь, что ваш кошмар скоро закончится»,
— сочувствовал один из юзеров.
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