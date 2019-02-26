Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китаянка привязала к дереву голого мужа и любовницу 

360tv.ru + ещё 4 4 часа назад
Жительница китайской провинции Гуйчжоу застукала супруга с другой. В качестве мести она решила привязать возлюбленного вместе с любовницей к дереву голыми. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.
Женщина принудила супруга выйти на городскую площадь вместе с любовницей, где привязала обоих к дереву. Зрелище собрало немало зрителей. Однако находившийся там полицейский не стал вмешиваться в происходящее.
Позднее в правоохранительных органах действия женщины для сохранения семьи назвали «радикальными». Информация о задержаниях не раскрывается.
360tv.ru: последние новости
«Это первое совместное путешествие». Влюбленные курьеры‐конкуренты рассказали о грядущей поездке Жительница ОАЭ подала на развод из‐за бургера Роскачество дало советы по выбору подарков на 23 февраля
Любовь , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая популярная женщина инстаграма1
Интимные девайсы, которые многие боятся попробовать1
Как станцевать стриптиз и не выглядеть смешно
5 неудобных вопросов от окружающих и как на них отвечать1
Американка ест долгоносиков, чтобы не стареть
Видео
Рудковская ответила на комментарии о роскошной жизни
Звёзды
Шейк шокировала откровенным нарядом на «Оскаре»
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 26 февраля
Психология
Как улучшить зрение в домашних условиях
Здоровье
Как грамотно снять жилье: 10 правил
Дом и сад
Интимные девайсы, которые многие боятся попробовать
Здоровье
Как сейчас живет и выглядит «Мисс Россия — 2002»
Звёзды
Вредные продукты, которые на самом деле полезны
Еда Здоровье
Китаянка привязала к дереву голого мужа и любовницу
Любовь
Названа самая популярная женщина инстаграма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение