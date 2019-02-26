Китаянка привязала к дереву голого мужа и любовницу

Жительница китайской провинции Гуйчжоу застукала супруга с другой. В качестве мести она решила привязать возлюбленного вместе с любовницей к дереву голыми. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

Женщина принудила супруга выйти на городскую площадь вместе с любовницей, где привязала обоих к дереву. Зрелище собрало немало зрителей. Однако находившийся там полицейский не стал вмешиваться в происходящее.