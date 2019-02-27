Девушка без рук и коленей готовится к свадьбе мечты 

30-летняя Джилисса Остин из Техаса родилась без рук и коленей. Бедняжка была уверена, что всю жизнь будет одинока, но сейчас делится своей счастливой историей любви.
Джонатан и Джилисса живут вместе и планируют свадьбу. Мужчина управляет своей компанией и с радостью принимает сложности, которые связаны с состоянием его невесты.
«Мне и Джонатану очень хорошо вместе. Я не думала, что это когда-нибудь случится со мной, и я встречу такого человека. Мне так приятно знать, что Джонатан рядом со мной. Когда люди видят, как мы гуляем вместе, некоторые из них пожимают Джонатану руку. Мы с нетерпением ждем свадьбы».
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Джонатан помогает невесте есть, садиться и выходить из машины, а также достать вещи, которые слишком высоки для нее в их квартире:
«Джилисса — великий человек и отличный друг. Она такая милая. Мы команда. Мы познакомились 13 лет назад через общих друзей. Сначала мы подружились, а потом просто полюбили друг друга. Когда она впервые рассказала о своем состоянии, я просто выслушал и принял ее с распростертыми объятиями. Для меня не имеет значения, что у нее нет рук или ног, или что она маленькая. Это никогда не влияло на нашу любовь. Я просто люблю ее как обычного человека».
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Мать девочки вспоминает, что была потрясена, когда врачи рассказали ей о недостатках новорожденной дочери. По их прогнозам, она не должна была дожить до 18 лет:
«Когда я была беременна Джилиссой, то думала, что она выйдет с длинными ногами, потому что она очень сильно пиналась. Я была действительно ошеломлена, когда обнаружила ее симптомы. Первые несколько дней были очень тяжелыми, но нам удалось пройти через это».
Девушка рассказывает, что не испытывала издевательств в школе или где-либо еще. Сейчас Джилисса ведет собственный успешный ткацкий бизнес и недавно запустила новый веб-сайт для своих многочисленных клиентов.
anews.com
Большинство повседневных дел Джилисса делает сама: чистит зубы, использует телефон и компьютер, иногда ходит в туалет:
«Слова "не могу" просто нет в моем словаре. Я здесь и я та, кто я есть. Я желаю всем оставаться собой и не сдаваться».