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6 вещей, которые стоит помнить, если вас отвергли 

Heroine.ru 10 часов назад
Когда вам отказали, это сложно не принимать близко к сердцу, особенно если речь о романтических отношениях. Чувство, что вы недостаточно хороши, преследует еще долго. Вот что стоит сказать себе, чтобы избавиться от этой эмоции.

1. Это просто статистика

Каждый, кто находится в поиске и проявляет инициативу, сталкивается с отказами. Конкретная неудача ничего не говорит о вас, это просто статистика. Так с любым делом: не проваливается только тот, кто ничего не предпринимает. Понимание, что отказ — обычная вещь, которая случается со всеми, поможет вам не сдаваться и пробовать снова. Спросите 100 человек о чем угодно, и среди них найдется тот, кому это будет интересно. А вы обратили внимание на одного и удивляетесь, что ваши симпатии не совпали? Лучший способ принять отказ — сделать это быстро. Будьте позитивны, двигайтесь дальше и не зацикливайтесь на том, кто не заинтересован в вас.

2. Притяжение субъективно

Легче пережить отказ, когда у человека есть объективная причина — симпатия к другой девушке или нежелание сейчас вступать в отношения. Попробуйте забыть, если вы просто «не в его вкусе». Но и эта фраза ничего не говорит о вас. Один человек может полюбить девушку за то, что другой считал недостатком. Дело не в том, что с вами что-то не так, а в личных предпочтениях конкретного мужчины. Вы не можете изменить его вкусы, но способны не принимать их на свой счет.

3. Если кто-то вас отвергает, он вам не подходит

Возможно, вам казалось, что у вас много общего и он — идеальный кандидат на роль мужчины вашей мечты. Но сам факт отказа говорит о том, что вы ошиблись. Он не способен оценить вас — вот очевидный признак, что человек вам не подходит. Вряд ли вы захотите быть с тем, кого нужно убеждать, что вы достойны любви.

4. У вас бесконечное количество вариантов

Важная мысль, которая поможет справиться с отказом, — нет никакой второй половины. На свете миллиарды мужчин, если думаете, что только один из них вам подходит, у вас проблемы с математикой. Что мешает вам разглядеть, сколько вокруг интересных мужчин — зацикленность на том единственном, который не хочет быть с вами.

5. Все сталкиваются с отказом

Отнестись к любой неприятности проще, когда понимаешь, что ты не уникальна в своем несчастье. Кайли Миноуг, Деми Мур, Наоми Кэмпбелл и другие желанные женщины сталкивались с безответной любовью, предательством и иными типичными проблемами отношений. Это не повод позлорадствовать, а возможность напомнить себе, что получить отказ от того, кто вам нравится — тоже часть жизни.

6. Однажды вы будете рады, что это произошло

Мы с облегчением вспоминаем все отказы, неудачи, болезненные разрывы, когда обретаем гармоничные здоровые отношения. Мужчина, который вас отверг, дал возможность встретить того, кто будет по-настоящему ценить и удовлетворять вас. Отказ — это новое начало и новый шанс.
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