Какому мужчине нужна женщина небольшого роста

Из исторических и археологических источников известно, что в древние времена мужчина выбирал себе низкорослую женщину-самку. Природа ему подсказывала, что она более приспособлена к жизненным невзгодам того времени, сможет вести хозяйство, будет в состоянии выносить и родить здоровое потомство.

По данным «Центра изучения и развития детей», который проводил исследования в Великобритании, сейчас именно высокорослые мужчины женятся на партнершах небольшого роста. Данные изучения имели место в период с 1958 по 2000 год. Зафиксировано, что самой высокой партнершей мужчины ростом от 180 см, была девушка ростом 162 см. Почему так?

Мнения психологов и ученых

Согласно представлениям психологов, благополучие любого брака всегда зависит от ростовых пропорций мужа и жены. Он распадется, если супруга будет выше или одинакового роста со своим мужем. Мужчина всегда остается собственником и хозяином. Психологически, на уровне инстинктов, в нем заложена страсть подчинения женщины. При этом, управлять небольшой женщиной крупному мужчине легче и сподручней. Эксперты считают, что невысокая жена для высокого и сильного «самца» — лучшая возможность показать свое превосходство и силу на ее фоне. Он станет для нее защитником, опорой, помощником. Самолюбие таких представителей сильного пола поднимается на небывалую высоту. Они считают, что уровень их значимости высок в глазах их вторых половинок и всего окружения. Еще одна причина — физиологическая. Доказано, что небольшие девушки раньше созревают в половом плане. На подсознательном уровне этот фактор действует на высоких мужчин. Которые отстают в этом плане. Срабатывает истина — все противоположности притягиваются.

Вопрос генетики

Изучая вопрос выбора мужчиной невысокой женщины с точки зрения генетики, следует знать следующее. За последние сто лет, на фоне некоторых объективных процессов, увеличилось количество худощавых юношей высокого роста, которые имеют длинные руки и ноги. Медицина этот процесс характеризует как дисплазию соединительной ткани — генетическое заболевание. Внешние признаки данной особенности дополняются сутулостью, длинными и тонкими пальцами, повышенной растяжимостью кожи.

Часто это сопровождается проблемами с суставами, близорукостью, аномалиями сердца и других органов. Эти мужчины на генетическом уровне передадут заболевание своим детям. Им жизненно необходимо жениться и получить потомство от женщины маленького роста, у которой с генами все нормально и нет никаких болячек. Поэтому высокие и худые мужчины, на подсознательном уровне, выбирают девушек невысокого роста. Ведь это вопрос дальнейшего существования их генеалогической ветки.