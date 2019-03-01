Ученые раскрыли связь между генами и браком

Стабильность отношений между супругами зависит не только от их собственных поступков и отношения друг к другу, но и от наличия мутаций в их геномах, влияющих на работу окситоцина, "гормона счастья". Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

"Мы показали, что на отношения супругов влияют не только их совместные переживания. Оказалось, что на их поведение и довольство браком влияют и их собственные особенности генома, а также мутации в ДНК их партнеров", — рассказывает Джоан Монин (Joan Monin) из Йельского университета (США).

За последние годы ученые раскрыли множество неожиданных сторон окситоцина, который, как считалось ранее, отвечал лишь за чувства к противоположному полу и включение "программы материнства" в организме женщины.

В частности, выяснилось, что его концентрация в организме влияет на доверчивость человека, сплачивает коллективы и делает их более враждебными к окружающим, защищает организм от опьянения и влияет на наш мозг и тело десятками других путей.

Монин и ее коллеги открыли еще один необычный пример того, как особенности в работе этой части гормональной системы влияют на поведение и жизнь людей, наблюдая за жизнью примерно 178 семейных пар, проживших вместе или несколько десятилетий, или же всю жизнь.

Ученых интересовало то, влияют ли какие-то мелкие мутации в геномах уже состоявшихся семейных людей на их удовлетворенность браком и на отношения со "второй половинкой". Для ответа на этот вопрос генетики собрали образцы слюны у своих подопечных, задали им несколько личных вопросов и сопоставили эти данные между собой.

Как оказалось, уровень семейного счастья относительно слабо, но зависел от того, как был устроен ген OXTR. Этот участок ДНК отвечает за сборку молекул, которые помогают нервным клеткам распознавать молекулы окситоцина. Относительно недавно ученые обнаружили, что у него существует три разных варианта, GG, AG и AA, связанных с наличием или отсутствием одной мелкой мутации в этом участке ДНК.

Носители первой версии OXTR, как показывают эксперименты, отличаются более высоким уровнем эмпатии и оптимизма, а обладатели варианта AA, наоборот, чаще впадают в стресс и хуже справляются с распознаванием эмоций окружающих.

Монин и ее коллеги показали, что эти различия аналогичным образом влияли и на семейную жизнь их подопечных. В среднем, присутствие версии GG повышало удовлетворенность жизнью в браке примерно на 3-5% по сравнению с самым "неудачным" вариантом OXTR.

Подобные различия, как считают ученые, связаны с тем, что носители этой версии гена меньше беспокоятся о "второй половинке", менее остро воспринимают ее или его прегрешения и реже вспоминают о прошлых инцидентах такого рода.

Это относительно небольшая цифра, однако она сопоставима по масштабам действия с большим числом социальных и прочих факторов, влияющих на отношения в семье. Что интересно, мужчины-носители варианта GG имели еще одну необычную черту — они заводили детей реже, чем обладатели двух других версий OXTR.

В ближайшее время Монин и ее коллеги планируют провести более масштабные исследования такого рода, которые помогут им найти ответ на этот вопрос и раскрыть другие гены, влияющие на семейную жизнь.