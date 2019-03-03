Сексолог о влиянии порно на сексуальную ориентацию

Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН раскритиковала миф о связи бисексуальности и частого просмотра видео для взрослых.

Частый просмотр порно назвали возбудителем бисексуальности. Ресурс для взрослых XHamster проанализировал данные 11 тысяч пользователей, которые указывали свою ориентацию, и заметил связь между частотой просмотра порно и сексуальными предпочтениями. Так, бисексуалами среди тех, кто смотрит порно раз в неделю, оказались 13% респондентов. Среди тех, что смотрит ролики для взрослых несколько раз в неделю, бисексуалов больше — 19%. Из тех, кто смотрит порно раз в день, выявилось 23% бисексуалов, несколько раз в день порно включают 27% бисексуальных опрошенных. Исследователи расценили эти результаты как свидетельство того, что стимулировать бисексуальность может именно частый просмотр порно.

Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН не согласилась с этим утверждением, заявив, что сексуальная ориентация формируется в человеке задолго до того, когда он начинает интересоваться фильмами для взрослых.

«Считаю, что просмотр порно — это следствие. Не надо путать следствие и причину, как часто у нас бывает. Причина развития бисексуальной ориентации и гомосексуальной ориентации кроется либо во врожденных факторах, либо в факторах, которые влияют очень рано на человека. Если по Фрейду, то это до 3-х летнего возраста — настолько рано закладывается наша ориентация. Поэтому когда уже люди доходят до порнофильмов, это происходит уже в достаточно зрелом с точки зрения формирования ориентации возрасте. Даже в подростковом возрасте ориентация уже давно сформирована»,

— отметила она.

Юлия Варра считает, что бисексуальным людям сложнее найти возбуждающий контент в повседневной жизни, что заставляет их чаще проводить время на порно-ресурсах.

«Причина же того, что бисексуалы смотрят больше такого контента, заключается в том, что им, возможно, сложнее найти в жизни нужные триггеры. Далеко не всегда можно увидеть сцены бисексуального секса, тогда как гетеросексуалы могут видеть это значительно чаще. И в фильмах, и даже в метро люди целуются. Бисексуалы могут найти возбуждающий контент лишь конкретно в порно. Кстати, некоторые английские исследователи также пришли к выводу, что к бисексуальности приходят люди с повышенной сексуальной конституцией. Когда настолько тестостерон повышен, что сексуальный контакт возбуждает независимо от того, с кем он происходит. И такие люди будут также смотреть порно больше. Это им требуется хотя бы для самоудовлетворения. А то, что порно контент вырабатывает эту ориентацию, большего бреда я не слышала»,

— рассмеялась сексолог.