5 способов заинтересовать мужчину

Если потенциальный избранник не спешит отвечать взаимностью, возможно, вы действуете неправильно. WomanHit.ru подскажет, как разбудить в нем охотника

Допустим, с вами это случилось: вы влюбились без памяти, но объект вашего обожания к вам холоден и не проявляет ни малейшего интереса. Для большинства женщин такое невнимание превращается просто в конец света, и они опускают руки. Но знаете ли вы, что в ваших силах повернуть ситуацию в свою пользу? Для этого существует пять основных способов, которые вы можете опробовать на потенциальном партнере.

Мужчины, как известно, — охотники и завоеватели, так что ваша задача — дать им повод вовлечься в процесс вашего завоевания. Главное, не просто обратить на себя внимание, но и удержать его.

Попытайтесь его заинтересовать

Помните о том, что любой человек, неважно — мужчина или женщина — любит, когда его слушают. Для того, чтобы ваша «цель» заинтересовалась вами, нужно в первую очередь научиться его слушать. Узнайте, чем он интересуется, вдруг ваши интересы совпадут? Тогда вообще все прекрасно. Интересуйтесь его чувствами, если заметили, что он невесел, тактично спросите, можете ли вы чем-то ему помочь. Но не навязывайтесь, иначе он будет вас избегать.

Не будьте легкодоступной

Только не увлекайтесь, затяжная игра в «кошки-мышки» лишь на начальном этапе будоражит, а через некоторое время начнет утомлять, и вы рискуете потерять его интерес. Кроме того, вам нужно определиться с требованиями к мужчине. Причем не нужно ждать, что мужчина, как заправский телепат, сам догадается о ваших предпочтениях, не бойтесь их озвучить.

К требованиям можно отнести период времени, который вам нужен перед тем, как вступить в половую связь. Не перешагивайте через себя в этом вопросе, если мужчина не согласен с вашими установками, вряд ли эти отношения доставят вам удовольствие в будущем, так что любое несогласие со стороны мужчины стоит обдумать и принять решение относительно дальнейших действий, вместо того чтобы сразу соглашаться на игру по его правилам.

Улыбайтесь

На первый взгляд, совет довольно простой, однако очень действенный. Даже если вы без макияжа, ваша улыбка способна сотворить чудеса. Мужчина очень боится потерпеть фиаско при общении с женщиной, боится того, что его отвергнут. Ваша улыбка дает ему надежду на успех, таким образом вы показываете, что готовы общаться, что даст мужчине стимул проявить больше активности при знакомстве или общении.

Старайтесь чаще видеться и проводить вместе время

Едва ли у вас получится построить долгие, крепкие и, самое главное, доверительные отношения, ограничиваясь одними ночными свиданиями. Сходите вместе на выставку или в кино, пообщайтесь в кафе, чтобы лучше узнать друг друга. В моменты ненавязчивого диалога вы становитесь ближе.

Однако помните про установленные перед самой собой правила и требования к партнеру. Улыбнитесь, чтобы дать отмашку для дальнейших действий, но следите, чтобы мужчина не переходил границы, хотя бы в первое время, пока вы сами не поймете, что готовы идти дальше.

Не стоит слишком сильно отдаляться друг от друга

Мужчине важно понимать, что все его старания по вашему завоеванию закончатся успешно, в итоге он выйдет победителем. Очень просто подбодрить вашего завоевателя, периодически давая понять, что вам приятны ухаживания, благодарите его. Ваша реакция подстегнет его на дальнейшие свершения.

Мужчины не очень хорошо понимают намеки, поэтому как можно четче дайте понять, какие шаги ему нужно предпринять, чтобы вы «снизошли».

Важный пункт: мужчина не должен думать, что старается зря, и в итоге его ждет отказ. Ведь в конечном счете вам обоим должна нравиться эта игра, предваряющая дальнейшие отношения.