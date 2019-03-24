История самой дорогой гейши в Японии

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Самая высокооплачиваемая гейша Минэко Ивасаки 

Рамблер 6 часов назад
Японка Минэко Ивасаки известна не только в своей родной стране, но и далеко за ее пределами. Популярность пришла к ней благодаря ее деятельности: в 21 год Минэко стала профессиональной гейшей. Она работала практически без выходных в течении восьми лет, пока ей позволяло здоровье: участвовала в торжествах государственного уровня, развлекала президентов, принцев и королей и зарабатывала миллионы.
Маленькая Масако родилась в семье разорившегося аристократа Синэдзо Танака из клана Минамото в 1949 году. Ее семья была в бедственном положении, поэтому девочку вместе с сестрами отправили жить в окия — место, в котором учат древнему ремеслу будущих гейш. Хозяйка полюбила Масако настолько, что предложила ее родителям удочерить ее. Они понимали, что это шанс для девочки получить путевку в жизнь, поэтому согласились. Именно тогда Масако получила новое имя и фамилию — Минэко Ивасаки.
Когда девочке исполнилось шесть лет, ее начали обучать традиционным японским танцам, игре на музыкальных инструментах, каллиграфии, правилам этикета и тонкостям проведения чайной церемонии. К 15 годам Минэко стала "майко", то есть достигла одной из ступеней обучения на профессиональную гейшу. Уже тогда Ивасаки начала посещать встречи с клиентами в сопровождении старшей наставницы. Слава о способной Минэко, обладающей к тому же большой харизмой, распространилась сначала в Киото, а когда в 21 год девушка стала гейшей, уже по всей Японии. Ей довелось принимать президента США Джеральда Форда, режиссера Элиа Казана, известных актеров, членов королевской семьи Великобритании.
Открытые источники
В начале 90-х Минэко рассказала о себе и своей профессии американскому писателю Артуру Голдену. Он увлекался историей и обычаями Страны восходящего солнца, его интересовали девушки-гейши и особенности их профессии. Голден поступил нечестно, во-первых, он все переиначил на свой лад и выставил гейш секс-работницами, а во-вторых, нарушил условия анонимности, опубликовав имя Минэко в разделе "Благодарности".
Ивасаки была в отчаянии, но рук не опустила, решив подать в суд на Голдена. Она выиграла дело и получила приличную сумму от автора за причинение морального ущерба, а через некоторое время Минэко написала книгу "Настоящие мемуары гейши", в которой рассказала свою настоящую историю.
Кстати, Ивасаки даже отправилась в турне, чтобы лично представлять книгу в разных странах. Так, в Петербурге Ивасаки рассказала, что она не продавала свое тело, как утверждал Голден в своем романе! Она продавала искусство, чему ее обязывала профессия гейши: искусство женственности, японского танца, беседы, приготовления блюд и многие другие тонкости, которые она постигала с самого детства.
За восемь лет Минэко почти не отдыхала, зато заработала большие деньги. Однако в 29 лет девушка поняла, что больше не хочет жертвовать здоровьем и личной жизнью, поэтому приняла решение бросить профессию гейши.
Личная жизнь Минэко, действительно, не сложилась за время работы, даже несмотря на то, что у нее было огромное количество ухажеров. Долгое время она состояла в тайной связи с популярным японским актером Синтаро Кацу, который был старше ее почти в два раза и к тому же женат. Они разошлись из-за того, что Синтаро так и не решился уйти из семьи и сделать их отношения с Минэко официальными.
Когда девушка рассталась со своей профессией, она познакомилась с художником и реставратором Дзинитиро Сато. В 1982-м пара сыграла свадьбу, а еще через год у них родилась дочь Косукэ.
Сегодня они живут в пригороде Киото и сторонятся лишнего внимания. Раньше Минэко владела салонами красоты, но сейчас занимается искусством вместе с мужем: пишет картины и реставрирует полотна.
Женский форум1
Любовь , Видео , Элиа Казан , Джеральд Форд
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