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Почему россиянкам сложно выйти замуж после 40 

Рамблер 5 часов назад
Действительно, выйти замуж после 40 кажется непосильной задачей для некоторых россиянок. Многих взрослых незамужних женщин смущает вопрос о том, почему они все еще не в браке.
Вот несколько причин того, почему после 40 российским женщинам сложнее выйти замуж.

Дети

Многие мужчины не готовы жениться на женщине, у которой есть дети. Для них это слишком большая ответственность. К сожалению, какой бы хорошей женщина ни была, если она осталась одна после развода и с ребенком на руках, то мужчины пытаются обойти ее стороной.

Общественное мнение

Считается, что если женщина не вышла замуж до 25 лет, то с ней что-то не так. Конечно, это все предрассудки, но было бы глупо отрицать, что они существуют. Из-за этого найти спутника жизни становится гораздо сложнее.

Стиль жизни

Порой женщины оказываются заложницами собственной низкой социальной активности и им начинает казаться, что выйти замуж не только трудно, но и невозможно. Если проводить время с утра до вечера на работе, а после приходить домой и смотреть сериалы в пижаме до глубокой ночи, то поиски партнера становятся довольно сложными.

Страх

У многих присутствует страх остаться одинокой, поэтому они как можно скорее пытаются выйти замуж, но это только отпугивает мужчин. Эти женщины не думают о том, какой спутник жизни им нужен и какими качествами он должен обладать: им просто важно быть замужем за кем-то. Из-за такой модели мышления они раз за разом терпят неудачу.
Как увеличить шансы на замужество:
  • Перестать думать о замужестве.
  • Понять, с каким человеком хотелось бы прожить всю жизнь.
  • Подумать о том, где найти такого человека.
  • Заводить больше новых знакомств.
  • Не сидеть круглыми сутками дома или на работе.
  • Жить в гармонии с собой и развивать себя как личность.
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