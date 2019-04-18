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Семьи-близнецы делят один дом на четверых 

Anews + ещё 1 5 часов назад
Фото: Anews
Близнецы могут быть схожи как две капли воды, либо абсолютными разными. В этой истории обе пары имеют одинаковые предпочтения во всем.
Близняшки Бриттани и Бриана нашли супругов в августе 2017 года, и теперь живут с Джошем и Джереми. Обе семьи носят одинаковые фамилии Салиерсов, живут под одной крышей и планируют зачать детей вместе, чтобы быть во всем похожими.
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Они познакомились на фестивале близнецов в 2017 году и сразу понравились друг другу. Обе пары узаконили отношения на том же празднике через год — в августе 2018-го, проведя двойную сказочную церемонию. Медовый месяц пары проводили на Острове Принца Эдуарда, правда, на тот раз они решили взять разные номера.
anews.com
Бриттани и Бриана рассказывают об особенно ярких первых месяцах семейной жизни. «Я бы сказала, что первые несколько месяцев нашего брака пронеслись вихрем веселья и привыкания к тому, что мы женаты и живем вчетвером», — смеется Бриана.
Им часто задают вопросы о личной семейной жизни. Семьи не против обсудить то, как они живут. Пары понимают, что они «социально эксцентричны» и это интересно окружающим. Молодые люди уверяют, что хотя они и проживают в общем доме, все же не являются шведской семьей.
anews.com
Сестры признаются, что несмотря на интересную веселую жизнь, бывают и ссоры. «Мы очень устали!», — смеются близняшки. Но в планах у них — зачать детей одновременно и растить малышей одного возраста.
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