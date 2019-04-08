По каким причинам женщины бегут от мужчин

Неужели можно так же придраться к внешнему виду мужчины, спросите вы. А мы и придираться не будем, просто перечислим 6 признаков неухоженного мужчины.

1. Неприятный запах изо рта

Этот момент оттолкнет от мужчины даже самую непривередливую женщину. Несвежее дыхание сложно скрыть, поэтому важно перед встречей не есть продукты, которые способны еще больше отпугнуть, не пить спиртное, не курить. Запах можно ненадолго перебить жвачкой, но вряд ли она спасет весь вечер.

Если мужчина старается ухаживать за зубами, но запах все равно есть, значит у него проблемы с пищеварением или зубами. Человек, который не заботится о своем здоровье, вряд ли понравится уважающей себя даме. Да, дорогие мужчины, мы все хотим видеть рядом с собой здорового партнера.

2. Грязные и неаккуратные ногти

И это не придирка! Никто не заставляет мужчин каждую неделю посещать салоны красоты и делать маникюр с педикюром. Но за руками и ногами нужно ухаживать. Дамы упадут в обморок, если увидят полоски грязи под ногтями. Да и аккуратно подстричь ногти не так уж сложно. С кутикулой тоже нужно что-то делать, если она торчит в разные стороны.

3. «Тонкий» аромат пота

И как бы ни старался мужчина замаскироваться тоннами одеколона, «душок» все равно даст о себе знать. Для устранения проблемы достаточно следить, чтобы одежда всегда была выстирана, а душ принимался два раза в день. Кроме того, важно пользоваться антиперспирантом. Если мужчина посещает спортзал, после тренировок следует помыться и не пугать окружение своим терпким ароматом.

Бывает, мужчина старательно за собой ухаживает, но все равно сильно потеет и ходит с мокрыми подмышками. К этому вопросу стоит отнестись серьезно. Вполне возможно, он часто испытывает стресс или имеет избыточный вес. Излишняя потливость может быть свидетельством вегетососудистой дистонии и повышенной функции щитовидной железы. В любом случае, при повышенном потоотделении следует обратиться к врачам.

4. Волосатость

Утверждение, будто женщин привлекают очень волосатые мужчины, вряд ли уже кто-то воспримет всерьез. Может, раньше и считалось, что мужчина должен быть покрыт волосами с ног до головы, пахнуть потом, быть грубым… в общем, мы же не об обезьянах говорим…

Современная женщина «не клюнет» на торчащие волосы из носа, ушей или кучерявость, пробивающуюся сквозь рубашку. Благо, в наше время есть масса способов избавляться от лишних волос. Особенно мужчинам стоит обратить внимание на растительность в полости носа: она не только не украшает, но даже старит. Если ваша женщина против волос на спине и груди, не стесняйтесь прибегнуть к депиляции.

5. Неухоженная кожа лица

У мужчин тоже бывают проблемы с кожей. Иногда очень серьезные. Они могут бороться с прыщами, высыпаниями, акне, пигментными пятнами. Что нужно делать в этом случае? Лечить! Не обязательно закупаться косметикой и наносить на лицо «масочки». Но банальное очищение проводить нужно, как и увлажнение, если кожа сухая и может покрыться «чешуйками».

От постоянных высыпаний поможет избавиться только косметолог. Есть вероятность, что причина проблем с кожей — неправильное питание, и тогда придется обратиться к другим специалистам.

6. «Многолетняя» щетина

Щетина придает мужчине брутальность, если она аккуратная. А если он несколько недель не бреется и выращивает неопрятные «кусты», выглядит это, мягко говоря, пугающе. До сих пор модно носить бороды и усы, но при этом за ними нужно тщательно ухаживать — мыть и стричь, посещать барбершопы.

Как видите, неважно, лысый мужчина или нет, маленького роста или почти упирается в потолок. Ухаживать за собой он обязан. Во-первых, все-таки существуют стандарты красоты для мужчин, во-вторых, все люди обращают внимание на опрятность окружающих, не зависимо от их пола. Всегда приятно иметь дело с хорошо пахнущим и аккуратным человеком. Согласны?

Кроме того, внешний вид свидетельствует о здоровье человека. А здоровье позволяет и карьеру строить, и детей рожать, и долго жить — как говорится, пока смерть не разлучит. Поэтому и мужчины, и женщины должны заботиться о себе в любом возрасте.