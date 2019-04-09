Женщины рассказали, почему русские мужчины их не удовлетворяют

Основной причиной неудовлетворенности россиянок в постели стало слишком быстрое достижение разрядки мужчинами и неумение женщин откровенно разговаривать о своих желаниях с интимными партнерами. Так, около половины (49%) жительниц Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и Нижнего Новгорода, где проводилось одно из исследований интимной удовлетворенности россиянок в 2014 году, признались, что никогда не испытывали разрядки со своим партнером. Из них 65% назвали главной причиной этого слишком короткую длительность полового акта: после того, как мужчина получает удовлетворение, он «отваливается в сторону» и всякие действия на этом заканчиваются. Женщина же остается неудовлетворенной, потому что не успевает за партнером.

Опросы также показали, что значительная часть женщин стесняется или боится разговаривать со своим партнером о своих интимных потребностях откровенно и предпочитает имитировать достижение разрядки. Неумение обсуждать свои желания не дает российским парам возможности исправить ситуацию. Сексологи считают, что подавляющее большинство женщин в принципе не способны достичь удовлетворения без стимуляции клитора и соответствующей прелюдии. Однако российские мужчины, согласно анонимным опросам, чаще ожидают оральных ласк от женщины в свою пользу, чем наоборот.

Среди других причин, по которым россиянки остаются неудовлетворенными, женщины назвали плохой внешний вид мужчин, убивающий желание интимной близости, низкую гигиену и проблемы с эрекцией, вызванные нездоровым образом жизни.