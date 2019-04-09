Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщины рассказали, почему русские мужчины их не удовлетворяют 

Рамблер 19 часов назад
Фото: кадр из фильма "Секс по дружбе"
Основной причиной неудовлетворенности россиянок в постели стало слишком быстрое достижение разрядки мужчинами и неумение женщин откровенно разговаривать о своих желаниях с интимными партнерами. Так, около половины (49%) жительниц Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и Нижнего Новгорода, где проводилось одно из исследований интимной удовлетворенности россиянок в 2014 году, признались, что никогда не испытывали разрядки со своим партнером. Из них 65% назвали главной причиной этого слишком короткую длительность полового акта: после того, как мужчина получает удовлетворение, он «отваливается в сторону» и всякие действия на этом заканчиваются. Женщина же остается неудовлетворенной, потому что не успевает за партнером.
Опросы также показали, что значительная часть женщин стесняется или боится разговаривать со своим партнером о своих интимных потребностях откровенно и предпочитает имитировать достижение разрядки. Неумение обсуждать свои желания не дает российским парам возможности исправить ситуацию. Сексологи считают, что подавляющее большинство женщин в принципе не способны достичь удовлетворения без стимуляции клитора и соответствующей прелюдии. Однако российские мужчины, согласно анонимным опросам, чаще ожидают оральных ласк от женщины в свою пользу, чем наоборот.
Среди других причин, по которым россиянки остаются неудовлетворенными, женщины назвали плохой внешний вид мужчин, убивающий желание интимной близости, низкую гигиену и проблемы с эрекцией, вызванные нездоровым образом жизни.
Женский форум188
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать жадного мужчину в начале отношений19
Что нужно знать, чтобы арендовать дачу
5 известных мужчин, которые взяли фамилию жен
Как сделать красивое декольте
Что делать, если вам совсем не хочется работать
Видео
Фанатов возмутило слишком откровенное фото Нюши
Звёзды
Бойко рассказала, зачем ей большая грудь
Звёзды
Астролог предсказал судьбу Анджелины Джоли
Звёзды
Мама Наташи Королевой надела шляпку-борщ
Звёзды
Мужчины, прославившиеся после романов со звездами
Звёзды Любовь
Из чего на самом деле делают картофель фри
Еда Здоровье
Какой была первая любовь Михаила Круга
Звёзды
Как выглядят самые красивые близняшки мира
Дети Красота
Парик превратил малышку в демона
Дети
Фрукты и овощи, о которых мало кто слышал
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение