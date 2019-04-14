Помет крокодила и кишки ягнят: экзотические методы контрацепции

С тех пор как секс стал для человека не только способом продолжения рода, но и кульминацией любви и взаимного наслаждения, люди начали изобретать средства для предотвращения беременности.

Наши далекие предки шли в этом направлении по тернистому пути проб и ошибок, на которых мы до сих пор учимся. Британский таблоид «The Sun» обобщил противозачаточный опыт человечества, описав самые экзотические методы контрацепции всех времен и народов. Вот некоторые из них.

Милостью бога Сета

Начало в изобретении противозачаточных средств положили древние египтяне. Первое упоминание об этом, датированное 1850 годом до н.э., найдено в знаменитых Папирусах Рамзеса. Придворные лекари фараона рекомендовали знатным египтянкам применять для предохранения от беременности… помет нильского крокодила. Эта самая крупная африканская рептилия почиталась древними египтянами как воплощение бога по имени Сет, способное влиять на зачатие и беременность или же ее отсутствие. Соответственно, экскременты Сета также были священны. Но помимо своих чудодейственных свойств крокодилий помет был очень густым и липким, что, по всей вероятности, и создавало препятствие для спермы — слой помета наносился на внутреннюю поверхность влагалища.

От горького к сладкому

Через 300 лет египтяне убедились, что помет крокодила хотя и священное, но не самое стерильное средство: его применение часто приводило к инфекции и даже смерти обоих партнеров. И вот в 1550 году до н.э. в Папирусах Эберса появился новый рецепт для контрацепции — смесь меда с соком колоцинта (древнеегипетского арбуза) и плодов акации. Тампон, пропитанный этой смесью, вводился во влагалище перед половым актом. Об эффективности такой контрацепции трудно судить, но египтянки верили в медовый тампон и применяли его на протяжении нескольких столетий.

Китай — дело тонкое

Древние китайцы подарили человечеству массу изобретений — бумагу, порох, компас и т.д. И конечно, только китайская склонность к различным экспериментам могла привести к появлению столь изощренных методов контроля над рождаемостью, как употребление ртути. Предположив, что этот жидкий металл должен препятствовать беременности, уничтожая яйцеклетки и сперматозоиды, китайские эскулапы проводили эксперименты на наложницах, заставляя женщин глотать ртуть в различных количествах. После многочисленных смертельных случаев была установлена доза, не приводящая к летальному исходу, но вызывающая бесплодие. Однако, как оказалось, ртуть воздействует не только на детородные органы, но и на все остальные, вызывая почечную недостаточность, повреждения головного мозга, центральной нервной системы. Поэтому от ртутной контрацепции пришлось отказаться. Но экспериментаторы не успокоились на достигнутом: после ртути в качестве контрацепции древние китайцы пробовали применять мышьяк, стрихнин и другие яды.

Хлопок с плантаций Янцзы

Со временем ядовитые средства контрацепции были заменены на более гуманные. Дотошные китайцы заметили, что в долине реки Янцзы рождаемость гораздо ниже, чем в других провинциях: местные крестьяне, занимающиеся выращиванием хлопка и изготовлением хлопкового масла, часто вообще не имели детей. В результате возникло мнение о хлопковом масле как эффективном средстве мужской контрацепции: его рекомендовали включать в ежедневный рацион мужчинам, желающим уберечь жен от беременности. С этой же целью мужчины жевали жвачку, изготовленную из стеблей и корней хлопка, а также заваривали чай из хлопковых листьев.

Первые презервативы

В конце концов люди пришли к выводу, что самый простой и надежный способ контрацепции — изоляция источника спермы, то есть полового члена. Началась работа над изобретением презерватива. В Древнем Китае с этой целью использовалась тонкая промасленная бумага, а также шелковые ткани. Чуть позже в ход пошли кишки ягнят, из которых поначалу изготавливали мини-кондомы, надеваемые лишь на головку пениса. Позже китайские врачи заметили, что презервативы предохраняют не только от беременности, но и от «нехороших болезней». Так впервые появилось понятие «защищенный секс». Вскоре опыт китайцев переняли римские завоеватели, и презервативы из кишок животных распространились на территории Древнего Рима.

Три плевка под луной

Инуиты (жители древней Гренландии) относились к жизни с языческой непосредственностью. Процесс наступления или предотвращения беременности они полностью доверяли ночному светилу — Луне. Считалось, что в полнолуние беременность наименее вероятна. А чтобы предохранение сработало на 100%, мужчина должен был при свете луны трижды плюнуть на живот (точнее — на лобок) женщины перед тем, как приступить к половому акту. Контрацепция древних евреев была связана с морем: для предотвращения беременности женщина вводила внутрь естественную морскую губку, пропитанную уксусом. Это средство должно было если не предупредить беременность, то по крайней мере исключить появление двойни.

Кисло-сладкие страсти

Любовные похождения итальянца Казановы, жившего в XVIII столетии, овеяны многочисленными легендами. Одна из них гласит о методе, которым великий сластолюбец пользовался для предохранения своих многочисленных любовниц от беременности. Это простой и достаточно эффективный для того времени метод: перед близостью Казанова собственноручно вводил партнерше внутрь дольку лимона. Лимонная кислота создавала естественный барьер для сперматозоидов.

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