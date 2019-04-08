10 лайфхаков, которые помогут вновь полюбить супруга и спасут ваш брак

Ни одна невеста, трепетно готовясь к свадьбе, явно не задумывается о том, что ей когда-то придется влюбиться заново. А уж тем более — в того мужчину, который уже скоро станет ее законным супругом. Но в каждом браке у женщины рано или поздно созревает мысль: где ж тот поворот, после которого муж стал так неприятен мне? Может, я ошиблась и выбрала не того? Мужчина чувствует этот негатив сомнения и бессознательно подхватывает его, как грипп весной. Как вернуть былую любовь — в материале Passion.ru и Юлии Ланске.

Юлия Ланске,

love-коуч № 1 в мире, по признанию американской премии iDate Awards

Почему любовь ушла? Причины

Женщина и мужчина развиваются порознь. У каждого свои интересы, нет точек соприкосновения помимо общего быта.

Чувства не ценятся. Конфликты и отсутствие работы над отношениями съедают страсть, романтику, а на десерт — вашу любовь, тепло и взаимопонимание.

Зеркальное поведение. Ах, он так со мной поступил? Тогда и я сделаю так же.

Внешность. Щетина, пару лишних килограммов, проблески лысины на макушке — срочно верните мне того красавца, которому я тогда сказала «Да!».

Сравнение с другими. Трава у соседа всегда зеленее. Так и окружающие мужчины: они почему-то начинают казаться достойнее, интереснее, заботливее, сексуальнее и т.д.

Привычка, что он всегда рядом. Зачастую вы особо не замечаете, когда его долго нет после работы. Вы не допускаете, что рядом с ним другие женщины, и придерживаетесь мысли: «Ой, куда он денется от меня?».

Женщина стала сильнее, и ей не нужно сильное плечо. Зачем такой женщине мужчина, если она сама и жнец, и чтец?

Рутина и быт. Водоворот дел и забот, проблемы в работе, ремонт, который планируется годами, дети, питомцы с их болезнями — какая уж тут романтика? Где же на самом деле тот момент, когда все пошло под откос? Вот несколько причин, почему чувства у обоих партнеров притупляются:

На самом деле не такое огромное значение имеет то, когда ваш бриллиант любви начал тускнеть. Важно лишь то, что вы хотите каким-то образом все исправить и выйти на новый, качественный уровень отношений. Как же это сделать?

10 стратегий по реанимации чувств к супругу

Разговор по душам. Большинство пар сталкиваются с большими проблемами в общении — и они накладывают непросветную тень на отношения в целом. Попробуйте уделить друг другу время и поговорить по душам. Сообщите мужчине, что происходит у вас в голове, не перегружая его лишним «СПАМом» и не забывая выслушать его. Узнайте, что он думает и чувствует. Всегда есть что-то новое, что можно узнать о партнере. И продолжая проявлять интерес, вы будете лучше чувствовать друг друга.

Представьте, что он не ваш и не с вами. Имеем — не храним. Конечно, для того, чтобы прочувствовать это, вовсе не нужно разрывать отношения. Просто стоит посмотреть на своего мужчину со стороны, как будто он чужой муж. Что он уезжает к другой женщине, целует в носики их детей, по праздникам собирается с ними за богатым столом, встречает закат и рассвет в чужой постели в чужих объятиях. Если от этих мыслей просто коробит, значит явно не стоит допускать их в реальности.

Машина времени. Просмотр старых фото, свадебного видео, перемотка памяти тех дней, когда вы познакомились и строили свои отношения, часто пробуждает давние воспоминания, а с ними и уснувшие чувства и эмоции. Вспомните (а лучше запишите), какие качества вас привлекли в муже и подумайте, исчезли ли они или это вы изменились? И попытайтесь усадить в «машину времени» своего мужа — поделитесь своими воспоминаниями, курьезными историями, похихикайте вместе, а может, немного погрустите.

Новый мужчина в прежнем муже. С течением лет в каждом человеке открываются новые грани. Попробуйте найти в муже новые стороны, черты характера, отметьте для себя его достоинства, разделите его интересы, узнайте о его планах и желаниях. Ведь порой мы живем рядом, но при этом не видим чего-то важного в человеке.

Поиграйте в незнакомку. Интересный способ: инсценируйте вашу встречу, как будто вы незнакомцы. Начните общаться, рассказывать и спрашивать о себе. Иногда даже уместно сыграть роль любовницы (ведь его жена не будет против?). Очень важно в этой ролевой игре выглядеть, как незнакомка: чужая и загадочная. Наденьте не типичную для вас одежду, сделайте провокационный мейк-ап, используйте другой парфюм — в общем, вовлекайтесь в игру целиком.

Меняйтесь и развивайтесь сама. Примеряйте на себя новые роли, образ, ищите новые хобби, друзей, проекты — удивляйте мужчину. Это всегда подстегивает интерес. Такая динамика непременно приведет к новому отношению мужчины к вам и будет мотивировать меняться его самого.

Щедрая энергетика. Женщина — отличный источник вдохновения и сил для мужчины. Женская мягкость, легкость, добросердечность и забота творят чудеса. От тепла и ласки просто невозможно отказаться. Вот и воспользуйтесь этим! Дарите мужчине спокойствие, умиротворение, станьте для него тихой гаванью, в которую он приходит расслабиться и отдохнуть от тяжелой работы и стресса.

Стремитесь к разнообразию будней. Попробуйте сменить обстановку, спланируйте совместный отдых в новом месте. Организуйте своему мужчине оригинальное свидание или приготовьте романтический ужин дома. Экспериментируйте в сексе, в общении, в поведении — пусть он встряхнется от «спячки»! Разбавьте свое расписание романтическими вечерами, прогулками под звездами, свиданиями при свечах — желательно, чтобы был выход из дома и будничной среды. Это позволит освежить чувства, сфокусироваться друг на друге и вспомнить о самом главном и важном человеке в вашей жизни.

Больше тактильности. Недаром самый древний язык — язык тела — зажигает сознание на уровне инстинктов. Этому способствуют танцы, прикосновения, совместное посещение бассейна или сауны, массажи. Не отказывайте себе лишний раз прикоснуться к мужчине, обнять, поцеловать.

Поймите своего мужчину. Возможно, ему тоже тяжело, возможно, он тоже устал от быта и хочет романтики, страсти, взрыва, фейерверка. Но делает вид, что все нормально, чтобы вас не расстраивать. Почему бы не сделать первый шаг? Возможно, за ним последует второй медовый месяц.

Легко сказать, тяжело сделать?

Кто-то скажет именно так. Все потому, что когда пускаешь отношения на автопилот и привыкаешь ничего не делать, сама идея перемен кажется немыслимой. Но ничего невозможного нет. И все вышеперечисленные способы вернуть любовь к мужчине будут действенны лишь в том случае, если вы дорожите этим человеком и не хотите терять его. Именно такие чувства нуждаются в искре, чтобы с новой силой воспламениться и вывести ваши отношения на новый уровень.

Текст: Юлия Ланске