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Ученые выяснили, сколько секса нужно людям в разном возрасте 

runews24.ru 6 часов назад
Фото: runews24.ru
Исследования ученых из Соединенных Штатов показали, что для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет заниматься сексом не менее двух раз в неделю, или 112 в год, является нормой. Это связано с высоким уровнем либидо у молодежи.
Людям от 30 и до 40 лет достаточно 86 половых актов в год.
После 40 лет число интимных контактов уменьшается в два раза. Таким образом в указанном возрасте людям хватает около 40 занятий сексом в год.
Однако ученые обращают внимание, что воздерживаться от половой близости не следует, потому что это плохо влияет на здоровье, в особенности — на мужской организм.
Секс продлевает жизнь представителям сильного пола, а если и когда данная функция угасает, организм мужчины начинает быстро стареть.
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