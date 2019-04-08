Ученые выяснили, сколько секса нужно людям в разном возрасте

Исследования ученых из Соединенных Штатов показали, что для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет заниматься сексом не менее двух раз в неделю, или 112 в год, является нормой. Это связано с высоким уровнем либидо у молодежи.

Людям от 30 и до 40 лет достаточно 86 половых актов в год.

После 40 лет число интимных контактов уменьшается в два раза. Таким образом в указанном возрасте людям хватает около 40 занятий сексом в год.

Однако ученые обращают внимание, что воздерживаться от половой близости не следует, потому что это плохо влияет на здоровье, в особенности — на мужской организм.

Секс продлевает жизнь представителям сильного пола, а если и когда данная функция угасает, организм мужчины начинает быстро стареть.