Женщина обозвала лошадью новую супругу мужа и пошла под суд

Британка Лалех Шахравеш (Laleh Shahravesh) была арестована в аэропорту Дубая из-за гневных комментариев в Facebook, которые она опубликовала три года назад. Женщина оставила их под фотографиями новой жены бывшего мужа, пишет «Би-би-си».

55-летняя Шахравеш вместе с дочерью прибыла в Арабские Эмираты на похороны бывшего супруга. Как только они сошли с трапа, женщину задержали по обвинению в оскорблении чести и достоинства. Дочери пришлось одной возвращаться в Лондон.

Иск против британки подала новая жена ее бывшего мужа. Женщину разозлил комментарий, оставленный Шахравеш под ее фото. «Надеюсь, ты провалишься под землю, идиот. Будь ты проклят. Ты бросил меня ради этой лошади» — писала она в Facebook.

Шахравеш опубликовала комментарий еще в 2016 году, когда узнала, что ее бывший муж снова женился. Их брак длился 18 лет, из которых только восемь месяцев она прожила вместе с мужем в Эмиратах, где он работал. Когда командировка мужчины закончилась, супруга вернулась в Лондон с дочерью. Муж не последовал за семьей, и пара решилась на развод.

Теперь Шахравеш может грозить до двух лет тюрьмы или штраф в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей). Ее отпустили из тюрьмы под залог, в настоящее время женщина ожидает суда в местном отеле.

По признанию британки, она пребывает в ужасе, не может ни есть, ни спать. От стресса она похудела на два размера, а дочь Шахравеш «каждую ночь засыпает в слезах».