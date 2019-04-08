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Как меняется мужской организм во время любви 

Умная 18 часов назад
Фото: Умная
Вы слышали выражение «любовь — это химия?» Оно появилось недаром: конечно, нельзя сводить сложное и многогранное чувство исключительно к химическим процессам, однако когда мы влюбляемся, наш организм начинает меняться. Это касается не только женщин, которых принято считать чувствительными особами. Известно, что гормональный фон мужчин также становится совершенно другим из-за любви. Более того: в зависимости от стадии отношений меняется и соотношение гормонов в мужском организме.
Согласно теории Хелен Фишер, исследовательницы Рутгерского университета, есть каждая пара проходит через три основных этапа: влечение, притяжение и привязанность. Стадия влечения длится обычно несколько месяцев. На этом этапе у мужчин резко повышается уровень тестостерона. Это абсолютно закономерный процесс: это основной мужской половой гормон, отвечающий, в частности, за воспроизводство сперматозоидов. Согласно данным медицинского портала Healthline, уровень тестостерона напрямую влияет на настроение мужчины. Например, выработка повышенного количества тестостерона во время влюбленности приводит к повышению сексуального влечения, энергичности, ощущению подъема.
Что же тогда происходит на втором этапе романтических отношений? Пара входит в фазу страстной любви, которая длится несколько лет. На этом этапе в организме мужчины начинает активно вырабатываться два основных гормона: серотонин и дофамин, гормоны радости и удовольствия. Об этом подробно рассказывается в исследовании «Изображая страстный этап романтической любви с помощью динамики домафина» японских исследователей Кайо Такаши, Кей Мизуно, Акиро Сазаки и Масаки Танака. В течение продолжительного времени они наблюдали за 13 добровольцами, находящихся на разных стадиях романтических отношений, и зафиксировали у них изменение гормонального уровня.
Наконец, на последнем этапе романтической любви в паре возникает крепкая привязанность и своего рода дружба-любовь. Снижается количество сексуальных контактов, на первый план выходят общие интересы и интересное времяпрепровождение. На этом этапе у партнеров вырабатываются гормоны окситоцин и вазопрессин. Интересно, что эти гормоны по-разному влияют на мужской и женский организм. В 2004 году в США исследователи Лим и Янг провели знаменитый эксперимент на луговых полевках: они вводили особям мужского и женского рода разное количество окситоцина и вазопрессина. В итоге выяснилось, что самки чувствовали к партнерам крепкую привязанность при повышенном уровне окситоцина. А вот самцы, наоборот, сильно влюблялись при условии высокого уровня вазопрессина.
Разумеется, вопрос «науки любви» не изучен до конца. Кроме того, любовь настолько сложное и загадочное чувство, что не стоит все списывать исключительно на гормоны. Но связь гормонов со степенью привязанности мужчины и женщины друг к другу и даже со способностью любить очевидна.
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