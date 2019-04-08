Названы самые неприятные мужские черты

Пользователи Reddit назвали мужские черты, которые на самом деле отталкивают женщин. Пост набрал уже 6,5 тысяч комментариев.

Одна из подписчиц опубликовала текст о том, что ненавидит парней, которые при знакомстве рассказывают о типах женщин, которые им неприятны.

Другая девушка написала, что ее бывший парень постоянно хвастался тем, что начал половую жизнь в 12 лет. Она добавила, что было очень неприятно об этом слушать. Одна из пользовательниц с ней согласилась и сказала, что для нее это "ничего не значит".

"Некоторые парни считают, что они должны быть злыми, чтобы считаться мужественными, но я бы всегда предпочла доброго", — согласилась одна из девушек.

Среди неприятных черт оказалось то, как мужчины рассказывают о драках или о том, как сидели в тюрьме. Женщинам не нравится то, как парни плюются на дорогу и, если они плохо относятся к своим матерям. Еще одна девушка пожаловалась, что ей постоянно присылают не очень приятные фото без одежды.