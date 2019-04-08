Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые неприятные мужские черты 

Рамблер 21 час назад
Фото: depositphotos.com
Пользователи Reddit назвали мужские черты, которые на самом деле отталкивают женщин. Пост набрал уже 6,5 тысяч комментариев.
Одна из подписчиц опубликовала текст о том, что ненавидит парней, которые при знакомстве рассказывают о типах женщин, которые им неприятны.
Другая девушка написала, что ее бывший парень постоянно хвастался тем, что начал половую жизнь в 12 лет. Она добавила, что было очень неприятно об этом слушать. Одна из пользовательниц с ней согласилась и сказала, что для нее это "ничего не значит".
"Некоторые парни считают, что они должны быть злыми, чтобы считаться мужественными, но я бы всегда предпочла доброго", — согласилась одна из девушек.
Среди неприятных черт оказалось то, как мужчины рассказывают о драках или о том, как сидели в тюрьме. Женщинам не нравится то, как парни плюются на дорогу и, если они плохо относятся к своим матерям. Еще одна девушка пожаловалась, что ей постоянно присылают не очень приятные фото без одежды.
"Никогда в своей жизни я не просила и не хотела получить такое фото, в то же время мужчины рассылают мне их, как визитки. Пожалуйста, хватит"
Женский форум4
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Астролог предсказал судьбу Анджелины Джоли9
Как правильно хранить зимнюю обувь
6 способов научиться лучше понимать людей
Как правильно стричь ногти на ногах?4
Что будет, если есть арахис каждый день
Видео
Бойко рассказала, зачем ей большая грудь
Звёзды
Астролог предсказал судьбу Анджелины Джоли
Звёзды
Мама Наташи Королевой надела шляпку-борщ
Звёзды
Сестра показала, как сын Фриске зовет маму
Звёзды
Цекало рассказал об отношениях с новой женой
Звёзды
Мать Наташи Королевой удивила фанатов
Звёзды
Выступление сына Рудковской запретили за границей
Звёзды
Актрисы, которым не помешала спорная внешность
Звёзды Красота
Какие тайны скрывают продавцы колбасы
Еда Здоровье
6 признаков неухоженного мужчины
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение