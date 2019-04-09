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15 россиянок выйдут замуж за голландцев, которые приезжали в Россию на ЧМ-2018 

Просто Про Спорт 58 минут назад
Директор ГБУ Московской области «ЗАГС-Сервис» Анастасия Точилина сообщила, что летом 2019 года 15 девушек из Московской области выйдут замуж за голландцев, которые приезжали в Россию на матчи чемпионата мира-2018.
«У нас сейчас очень много пар — русские девушки расписываются с голландцами, это вот кому мы организовываем свадьбы. Они подали заявления, обратно уехали в Нидерланды, возвращаются, сейчас мы будем обсуждать свадебную церемонию. Так мы насчитали около 15 подряд, и все на лето… 15 разных девушек с голландцами познакомились в период чемпионата мира», — сказала Точилина.
Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионом мира стала сборная Франции.
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