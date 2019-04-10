Почему быть девственницей за 20 — нормально и как рассказать об этом своему мужчине

Первый секс — это практически всегда волнительно. В голове девушки крутится очень много вопросов, связанных с собственными переживаниями, чувствами, ощущениями. Один из самых насущных из них — как сказать о своей невинности партнеру? Редакция WMJ. ru вместе с психологами центра семейного и сексуального образования Secrets рассказывает, как сообщить партнеру, что у тебя еще не было сексуального опыта.

А стоит ли говорить

Многие девушки по каким-либо причинам (чаще всего из-за возраста) стесняются статуса девственницы. В связи с этим нужно сказать две вещи: во-первых, нет ничего стыдного в том, чтобы не иметь сексуального опыта, сколько бы лет тебе ни было. В идеальном мире каждая женщина самостоятельно для себя определяет тот момент, когда она готова заняться сексом, и не важно, будет ей 18 лет или 45.

Во-вторых, конечно же, сказать партнеру об отсутствии опыта нужно! Первый секс должен быть особенным, но не потому, что это какой-то ритуал, и не потому, что девственности лишаются только один раз. Первый секс — это волнительно и иногда страшно, и партнер, введенный в курс дела, с большей вероятностью будет придавать тебе спокойствия. Ведь если мужчина знает, что он у тебя первый, он, скорее всего, постарается сделать все как можно аккуратнее.

Как сказать, что ты девственница

Когда мы говорим о разговорах о сексе с мужчинами, практически единственный совет, который будет работать на все сто процентов, — это необходимость говорить прямо о том, что хочешь сказать. Поэтому, если хочешь сказать парню, что у тебя еще не было секса, нужно сказать именно это — слово в слово. Намеки, завуалированные смыслы, попытки говорить между строк не будут способствовать установлению между вами коммуникационного контакта. У нас есть несколько практических советов о том, как сообщить мужчине о своей неопытности.

Ситуация, когда вы, поддавшись страсти, уже лежите в кровати без одежды, не лучшая для откровенного разговора о твоей девственности. Лучше всего подойдет момент, когда вы разговариваете на пикантные темы или делитесь опытом.

Если мужчина реагирует на информацию адекватно, то есть не открещивается от тебя или не пытается «слиться», разговор можно и нужно продолжать. Можешь поделиться своими ожиданиями от первого секса или сексуальными желаниями. Например, в какой позе ты хочешь заняться первым сексом и каких действий ждешь от партнера — нежности, чуткости. В это же время лучше сразу проговорить, что вам необходима защита в виде барьерной контрацепции (презервативов) и терпение. Можешь также поинтересоваться у мужчины, был ли у него до тебя опыт с девственницей.

Разговор о первом сексе может быть труднее, чем сам первый секс, — это нормально. Да, ты можешь смущаться в такой ситуации, но нервы лучше успокоить. В лучшем случае это будет веселить или раздражать мужчину, в худшем нервное состояние передастся и ему. А шансы на то, что два нервничающих человека смогут приобрести приятный опыт, ничтожно малы.

Как может отреагировать мужчина

Реакцию мужчины в этом случае достаточно трудно предугадать, но мы рассмотрим наиболее вероятные сценарии развития событий:

Он обрадуется

К сожалению, мы все еще живем в патриархальном мире, где женщину воспринимают в качестве сексуального объекта, обладание которым может добавить мужчине престижа. В таком мире девственность у девушек очень ценится представителями мужского пола, а возможность стать первым половым партнером воспринимается как способ получить трофей. Будь осторожна, если знаешь, что парень больше внимания уделяет самому факту твоей девственности, чем тебе и твоим чувствам, возможно, он не лучший вариант для первого секса.

Он откажется от секса

Такое тоже возможно, если мужчина не захочет брать на себя ответственность за твой опыт, чувства и ощущения во время секса. Тем лучше для тебя самой. Отказ от секса после того, как партнер узнает о неопытности партнерши, может говорить либо о несерьезности его намерений (он желал секса в качестве разовой акции), либо о неуверенности в себе.

Если у партнера до встречи с тобой тоже не было сексуального опыта, новость об отсутствии его у тебя может либо расслабить его, потому что ему будет нечего стесняться, либо заставить нервничать еще сильнее. На самом деле, если вы оба неопытны в сексе, стоит начать не с пенисо-вагинальной стимуляции, а с петтинга и различных ласк, не требующих прикосновений гениталий друг к другу. Так вы оба станете ближе, а еще обретете уверенность в том, что касается ласк партнера. Главное во время первого секса — не забыть о контрацепции и постараться не спешить, прислушиваясь к ощущениям друг друга.

В конце хочется сказать, что первый интимный опыт не обязан быть травмирующим, и именно в твоих руках находится возможность выбора, когда, где и с кем заняться первым в твоей жизни сексом. Первый сексуальный опыт может быть приятным, а может не вызвать фейерверков в голове и теле — и тот и другой варианты нормальны. Главное — не делать того, чего тебе делать не хочется.