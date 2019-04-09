Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как распознать жадного мужчину в начале отношений 

Рамблер 21 час назад
Фото: Кадр из фильма "Жмот"
Мужчины часто говорят о том, как меркантильны женщины. Если вы постоянно слышите о том, как он хочет найти девушку, которая полюбит не его деньги, а душу, то лучше насторожиться.

"Не в деньгах счастье"

Если он внушает вам, что на самом деле счастье не в деньгах, а в том, чтобы духовно развиваться, значит, он просто не хочет тратить свои финансовые ресурсы. Это отчасти правда, деньги не сделают нас счастливыми, но могут дать комфорт и впечатления, которые помогут лучше жить. Разве вы не чувствуете себя спокойнее, когда у вас есть финансовая подушка безопасности, чем, когда вы живете от зарплаты до зарплаты?

Он предлагает разделить счет в ресторане

Когда мужчины говорит о том, что раздельная оплата ресторана и есть то самое равноправие, за которое боролись женщины, это выдает его не с самой лучшей стороны. На самом деле, нас всех воспитывали иначе: чтобы проявить внимание, мальчикам нужно ухаживать за девушками. И речь идет не о дорогих подарках, а о знаках внимания. И заплатить за счет в кафе — один из них.

Экономия с использованием женщины

Некоторые мужчины считают, что женщина обязана стирать, убирать и готовить. Вы можете помогать своему возлюбленному по хозяйству, но, если раньше он относил вещи в химчистку и заказывал уборку на дом, а теперь просит вас этим заняться, это проявление жадности. Так он экономит на всем, используя ваши ресурсы.

В гости с пустыми руками

Принести что-то к столу — элементарный признак вежливости в гостях. Если вы приглашаете его на ужин или на чай, а он приходит с пустыми руками, это еще раз подтверждает его жадность и невоспитанность.
Женский форум19
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нужно знать, чтобы арендовать дачу
5 известных мужчин, которые взяли фамилию жен
Как сделать красивое декольте
Что делать, если вам совсем не хочется работать
Почему вредно часто смотреться в зеркало
Видео
Фанатов возмутило слишком откровенное фото Нюши
Звёзды
Бойко рассказала, зачем ей большая грудь
Звёзды
Астролог предсказал судьбу Анджелины Джоли
Звёзды
Мама Наташи Королевой надела шляпку-борщ
Звёзды
Мужчины, прославившиеся после романов со звездами
Звёзды Любовь
Из чего на самом деле делают картофель фри
Еда Здоровье
Какой была первая любовь Михаила Круга
Звёзды
Как выглядят самые красивые близняшки мира
Дети Красота
Парик превратил малышку в демона
Дети
Фрукты и овощи, о которых мало кто слышал
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение