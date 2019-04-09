Как распознать жадного мужчину в начале отношений

Мужчины часто говорят о том, как меркантильны женщины. Если вы постоянно слышите о том, как он хочет найти девушку, которая полюбит не его деньги, а душу, то лучше насторожиться.

"Не в деньгах счастье"

Если он внушает вам, что на самом деле счастье не в деньгах, а в том, чтобы духовно развиваться, значит, он просто не хочет тратить свои финансовые ресурсы. Это отчасти правда, деньги не сделают нас счастливыми, но могут дать комфорт и впечатления, которые помогут лучше жить. Разве вы не чувствуете себя спокойнее, когда у вас есть финансовая подушка безопасности, чем, когда вы живете от зарплаты до зарплаты?

Он предлагает разделить счет в ресторане

Когда мужчины говорит о том, что раздельная оплата ресторана и есть то самое равноправие, за которое боролись женщины, это выдает его не с самой лучшей стороны. На самом деле, нас всех воспитывали иначе: чтобы проявить внимание, мальчикам нужно ухаживать за девушками. И речь идет не о дорогих подарках, а о знаках внимания. И заплатить за счет в кафе — один из них.

Экономия с использованием женщины

Некоторые мужчины считают, что женщина обязана стирать, убирать и готовить. Вы можете помогать своему возлюбленному по хозяйству, но, если раньше он относил вещи в химчистку и заказывал уборку на дом, а теперь просит вас этим заняться, это проявление жадности. Так он экономит на всем, используя ваши ресурсы.

В гости с пустыми руками

Принести что-то к столу — элементарный признак вежливости в гостях. Если вы приглашаете его на ужин или на чай, а он приходит с пустыми руками, это еще раз подтверждает его жадность и невоспитанность.