Как выбрать мужа по одежде

Известная фраза о том, что человека встречают по одежке, не лишена смысла и когда речь идет о поиске мужчины мечты. То, как выглядит ваш избранник, прекрасно характеризует его и как человека

Сертифицированный эксперт-профайлер, тренер специализированных программ и психолог Александр Копытько знает, как выбрать подходящего мужчину по его костюму.

Яркий мужчина

Если вы обратили внимание на мужчину, который выглядит как знаменитость и любит привлекать к себе внимание, то учтите, что легких отношений с таким не получится. В поисках новых эмоций он увлекается вначале одними, затем другими. Женщина, выбрав для себя такого партнера, скорее всего, в нем разочаруется спустя какое-то время. Этот тип мужчин всегда жаждет внимания, он вроде бы принадлежит вам, но считает, что создан для всех. Переделать его тоже не получится, разлад в такой ситуации тем более неминуем.

Настоящий полковник

Брутальные мужчины с угрюмым лицом и короткой стрижкой. Как правило, такая категория склонна к семейным отношениям, однако в быту они очень требовательны. Среди плюсов можно выделить стабильность и ощущение «как за каменной стеной». Из минусов — их точка зрения всегда будет главной.

Слишком деловой

Эти парни ходят в дорогих классических костюмах и обуви. Они не выставляют напоказ бренды одежды, потому что настолько уверены в себе, что чужое мнение их не интересует. Семью с такими мужчинами построить можно, они будут обожать вас и детей, однако работа для них всегда будет на первом плане. В этом случае домашний быт ляжет на ваши плечи, вы станете классической домохозяйкой.

Как пыльным мешком

Если перед вами мужчина с бородой, в мешковатой одежде, то это, скорее всего, программист, художник или журналист. Дома, как и в жизни, царит бардак, он не прихотлив. Женщина, связывая свою жизнь с таким парнем, взваливает на свои плечи еще одного ребенка, только взрослого. Такие мужчины — добрые, но если их обидеть, мало вам не покажется — любят мстить. Но совсем не склонны к изменам.

Парень в джинсах

Многим интересно узнать, как выглядит типичный бабник. Под этот типаж подходят веселые, энергичные парни с громким голосом. Обычно на них футболка, в которой они везде и всюду, джинсы и кеды. Они добрые и отзывчивые, их называют «душой компании». В рамках семейной жизни им становится скучновато, поэтому легко ищут связи на стороне, но вот любовники из них прекрасные.

Серые мыши

Их можно даже не заметить, да и сами они не любители выделяться. У них всегда холодные руки. По своей натуре педанты и достаточно трусливы везде, кроме собственного дома. Такие мужчины склонны к домашнему насилию, в семье они становятся настоящими тиранами.

Кстати…

Кто же они, идеальные партнеры для построения семьи? Это мужчины с большими ресницами и влажными глазами. Носят кашемир и предпочитают замшевую обувь. Они интеллигентны, умны и рассудительны. Не склонны к изменам, всегда могут вас выслушать и успокоить. С такими семейная жизнь будет крепкой и прекрасной.