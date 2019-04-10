5 причин, почему мужчины изменяют

Психолог Андрей Зберовский провел исследование и узнал, почему мужчины идут на измену. Он проанализировал ответы и вывел 5 причин супружеских измен у сильного пола.

Так, по словам эксперта, первая причина — это отказ от интимной близости. Психолог уточнил, что мужчине нужен секс почти каждый день, и если страсть уходит из семьи, то мужчина ищет ее на стороне. Вторая причина — это поиск морально поддержки, когда жена слишком много кричит и предъявляет претензии.

Еще одной причиной Зберовский считает демонстрацию мужчины социального статуса. Так, по его словам, когда у мужа резко вырастает доход или должность — он начинает подыскивать себе молодых девушек. Этим он демонстрирует свой успех. Четвертой причиной является культ женской независимости. Эксперт отметил, что показ независимости и равенства охлаждают пыл, что подталкивает мужскую часть населения на измену.

Зберовский отметил, что причиной также может стать позднее материнство женщин. Однако, специалист отметил, что около 30% мужчин, которые ушли к любовницам в свое время, возвращаются в семьи.

«Причина тому чаще невозможность содержать новую семью. Но, выбирая между страстью и привязанностью, мужчина всегда выберет страсть»,

— заявил психолог.

При этом эксперт дал советы, как сохранить брак. Он отметил, что нужно поддерживать страсть в семье, уважительно относиться друг к другу и не воспринимать брак как должное, сообщает «Лайф».