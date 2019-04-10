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Названы приметы скорого развода 

Рамблер 17 часов назад
Фото: depositphotos.com
За годы работы свадебные фотографы научились определять, насколько крепким будет брак по поведению молодоженов во время торжества. Бесценный опыт и знания они поделились на портале Reddit, тред оказался очень популярным и быстро набрал больше 50 тысяч положительных оценок.
Чаще всего главным предвестником скорого развода фотографы называли ссору жениха и невесты на свадьбе. Пользователь Golden-lining рассказал, что ему пришлось даже "прифотошопить" улыбку жениху.
Еще один неблагоприятный знак — молчание. Пользователь Compulsive-Gremlin вспомнил, как новоиспеченный муж не проронил за все время практически ни слова, а невеста без умолку разговаривала со своей матерью все торжество. Брак распался через год.
Также фотографы напомнили, что нужно с уважением относиться к друг другу, и если, например, жених хочет фотографироваться в образе ковбоя, не нужна заставлять его позировать с йорком. Пользователь c64bandit рассказал, что он даже фотографии не все успел обработать, как ему позвонили и сообщили, что уже не нужно.
Женский форум
Любовь
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