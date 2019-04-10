Фаина Вахрева: как простая русская девушка стала женой президента Тайваня

В молодости Фаина Вахрева работала на известном на всю страну свердловском заводе «Уралмаш». Именно там она и познакомилась со старшим сыном лидера Китайской Республики Чан Кайши Цзян Цзинго. Правда, тогда его звали Николаем Елизаровым . После переезда на Тайвань Фаине, ставшей «первой леди», тоже пришлось сменить имя на Цзян Фанлян.

Служебный роман

Фаина Ипатьевна Вахрева родилась и выросла в Екатеринбурге (впоследствии Свердловск). Фаина рано осиротела, поэтому вынуждена была зарабатывать на жизнь самостоятельно. Однако Вахрева никогда не унывала и среди своих коллег на известном заводе «Уралмаш» слыла веселой и общительной девушкой. Легкий нрав Фаины привлекал к ней многих мужчин. Как раз в разгар очередного романа Вахревой с одним из рабочих в ее жизни и появился китаец Николай Елизаров. На самом деле его звали Цзян Цзинго. Он был старшим сыном президента Китайской Республики Чан Кайши.

В 20-х годах, когда между Китаем и Советским Союзом установились дружеские отношения, Цзян Цзинго был отправлен в Москву на учебу. Молодого человека определили в семью сестры Ленина Анны Елизаровой. Благодаря этому обстоятельству китаец и обзавелся новыми именем и фамилией. Но об этом не знал никто из заводских, кроме Фаины.

Замужем за тайной

Николай Елизаров, который на «Уралмаше», по сути, стал начальником Фаины Вахревой, увел жизнерадостную девушку у конкурента. По словам подруги Вахревой Марии Тувыкиной, тогда будущая «первая леди» Тайваня уже носила под сердце ребенка от предыдущего ухажера. Для того, чтобы не родить «большеглазого» младенца и не потерять возлюбленного, Фаина сделала аборт. После этого Вахрева сообщила Тувыкиной о том, кем на самом деле является Елизаров и прервала с ней дружбу, сославшись на возможную слежку.

В марте 1935 года Фаина Вахрева и Николай Елизаров поженились. В том же году у новоиспеченных супругов родился сын, а в следующем — дочь. Однако счастье молодых оказалось недолгим.

В 1937 году Николай Елизаров попал в немилость к советским властям якобы за ошибки, допущенные на производстве. До сих пор неизвестно каким именно образом, но Цзян Цзинго и его русской жене удалось бежать из СССР.

Первая леди

Отец Николая Елизарова Чан Кайши принял невестку не слишком тепло. Но перед внуками китайский партийный лидер устоять не смог. Сына и его избранницу Чан Кайши велел сочетать браком, согласно местным традициям. Фаина Вахрева получила новое имя Цзян Фанлян («фан» — «честная», «лян» — «добродетельная»). Впрочем, и дети Фаины тоже были переименованы. Еще двое сыновей, появившихся уже на их исторической родине, сразу были названы подобающим для их национальности именами. После кончины Чан Кайши карьера Цзян Цзинго быстро пошла в гору.

В 1975 году бывшего Николая Елизарова избрали председателем Центрального Комитета, а через 3 года он стал президентом Тайваня. О том, что его супруга, первая леди страны, является русской, большинство граждан страны даже не подозревали. И это неудивительно: Фаина Вахрева со временем овладела языком, да и в СССР она не ездила больше ни разу. До конца своих дней Цзян Фанлян прожила в Китайской Республике. Она скончалась от онкологического заболевания в 2004 году в одном из госпиталей Тайбэя.