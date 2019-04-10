Повод поехать в отпуск без мужчины

Молодой человек в последний момент нарушает ваши планы? Ничего страшного, WomanHit.ru поможет сохранить настрой и отправиться с ним в путешествие мечты

В жизни любой девушки в отношениях может настать момент, когда партнер скажет: «Дорогая, я не еду с тобой в отпуск». И едет по своим делам. Девушкам же, в свою очередь, не нужно сдавать билеты, ведь вы прекрасно можете провести время наедине с собой. А если вы не выбрали направление — еще лучше, ведь можно поехать туда, куда вы сами захотите.

Едем, куда хотим

Как мы уже говорили, вы можете сами выбирать страну и город, не идя на компромисс и не наступая на горло своим желаниям. Допустим, вы всегда хотели посетить Штаты, а ваш спутник не выносит долгих перелетов. Ловите момент! У вас появилась возможность проделать это путешествие без лишних обсуждений.

Делаем, что хотим

Вы можете брать сколько угодно вещей, а главное — какие хотите. Никто и слова не скажет. Если у вас с мужчиной разные темпераменты, вам не придется подстраиваться под его темп, так же как и ему не нужно бежать за вами с чемоданом по аэропорту, потому что вы лишний час приклеивали ресницы, вместо того чтобы выезжать в аэропорт.

Выбор места проживания зависит от вас

Поездка в одиночку — прекрасный повод опробовать новый способ проживания, например, в бунгало или в маленьком хостеле, вместо того чтобы все десять дней жить в переполненном отеле со шведским столом по утрам и очередями к нему. Вы можете вставать и ложиться во сколько хотите, не переживая, что вас столкнут с кровати.

Разработка маршрута ложится на ваши плечи

Этот пункт особенно понравится барышням, которые любят принимать или менять решения на ходу, что страшно раздражает мужчин. Выбрали вы экскурсию, но в последний момент решили, что СПА-процедуры у бассейна тоже сами себя не сделают. Вам не нужно будет оправдываться и выдумывать предлоги, чтобы не ехать на экскурсию.

Можно бесконечно познавать местную кухню

Если ваш партнер не переносит ничего острого, ему будет сложно с вами, допустим, в Индии. А вот вы сможете себе позволить самое перченое блюдо. Кстати, многие девушки делают вид, что питаются только травяными салатиками, чтобы мужчина, не дай бог, не подумал, что вы можете питаться чем-то тяжелым. В гордом одиночестве вы можете заказать столько бургеров, сколько вам позволит организм. Вам ведь все равно, что думают чужие мужчины?

Новые знакомства

Не думайте, что вы единственная одиночка на местности. Прямо сейчас тысячи грустных (пока что) девушек пакуют чемоданы, чтобы сесть одной в самолет. Просто держите эту мысль в голове. На экскурсии, пляжной вечеринке, за обедом и много где еще у вас есть все шансы познакомиться с такой же одинокой путешественницей, а там, может, и постоянной спутницей в дальнейших путешествиях.