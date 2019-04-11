Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты предпочтения верующих людей в порно 

Lenta.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Религиозные люди предпочитают более дорогостоящие порновидео и дают щедрые чаевые вебкам-моделям. Такие данные получил порносайт xHamster, опросив 11 тысяч пользователей ресурса, большинство из которых назвали себя верующими. Об этом пишет New York Post.
Согласно полученной xHamster статистике, большинство религиозных пользователей сайта негативно относятся к гей-порно и откровенным видео с участием трансгендеров и бисексуалов. Однако у считающих себя верующими людей большой популярностью пользуется виртуальное (VR) порно и эротические онлайн-чаты, пишет xHamster.
Опрошенные компанией верующие признались, что тратят на порно немалые суммы. Например, как свидетельствует статистика, около семи процентов религиозных юзеров готовы заплатить вебкам-модели больше тысячи долларов (примерно 64 тысячи рублей). Среди нерелигиозных посетителей сайта для взрослых лишь около трех процентов готовы потратить на порно столько денег.
Хотя некоторые верующие и тратят много денег на порно, почти половина из них признается, что каждый раз чувствует стыд при просмотре откровенных видео, особенно если это гей-порно или БДСМ.
Около половины верующих юзеров xHamster считают, что «порно очень похоже на настоящий секс». При этом 35 процентов религиозных пользователей признались, что секса у них почти никогда не бывает, а 14,5 процента говорят, что занимаются сексом лишь несколько раз в год.
Последние новости
Арестованного в Москве инвестора из США отпустили домой Ассанжа арестовали Армия Судана взяла власть в стране
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 фактов о фертильности
9 способов победить секущиеся волосы1
Настасья Урбано: как знаменитая модель стала уличной попрошайкой
Чек-лист: 6 признаков комплекса превосходства
Ученые выяснили, сколько секса нужно людям7
Видео
Пугачева рассказала, как уходила от Киркорова
Звёзды
55-летняя Гулькина примерила свадебное платье
Звёзды
Чем кормят в «Макдоналдсе» в разных странах
Еда
Как живет вдова Александра Абдулова
Звёзды Любовь
Что будет, если есть только один раз в день
Еда Здоровье
Куда делись фрики шоу-бизнеса девяностых
Звёзды
Странные фотомодели, которые нарасхват у модельеров
Красота
Ученые предупредили об опасности шашлыка
Еда
Врачи составили список самых грязных вещей
Здоровье
Звезды интригуют фанатов откровенными фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение