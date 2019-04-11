Чем пахнут женщины во время влюбленности

Известно, что каждый человек имеет свой индивидуальный запах. Медики уверяют, что он меняется, когда организм подвергается какой-либо болезни. Поскольку влюбленность — еще один необычный для нормы. новый биохимический процесс, он тоже имеет специфический аромат. Так чем пахнут женщины, когда они испытывают любовь в своем сердце?

Запах сладкого десерта

Литературоведы знают, что всеми любимый отечественной классик, Антон Чехов , обожал женщин и они часто отвечали ему взаимностью. В разное время в писателя были влюблены молодые помещицы и дворянки, увлекающиеся живописью, актрисы МХАТа. Однажды Чехов сделал в своих документах запись: «Женщины пахнут сливочным мороженным». Имелось в виду, что влюбленные дамы источают подобный аромат и это удивило писателя. Но оказывается, такое бывает и очень часто. Современный российский биолог Виктория Гумилева из Института морфологии человека РАМН провела целый ряд исследований, пытаясь выявить связь между влюбленностью и разными выделяемыми запахами. Оказывается, в организме человека во время проявления сильных эмоций, таких как любовь, среди прочих гормонов и веществ вырабатывается и фенилэтиламин. Однако это же химическое соединение в избытке содержится и в шоколаде и в других, разного рода сладостях. Мужчины имеют более грубую кожу, не способную в полной мере выделять «внутренние» ароматы, особенно учитывая, что представители сильного пола часто подвержены физическим нагрузкам, а значит постоянно потеют. В то время как женщины обладают более нежным кожным покровом. Именно поэтому у них в момент влюбленности наиболее ярко ощущается тонкий аромат, продуцируемый фенилэтиламинами, и он напоминает некий сладкий десерт, который трудно определить.

Аромат морского прибоя и морепродуктов

Историки утверждают, что король Генрих III Валуа однажды и на всю жизнь полюбил Марию Клевскую после того, как оказавшись с ней в одном замке, проходил мимо ее комнаты. Герцогиня должна была стать женой Генриха де Бурбона, но была тайно влюбленна в другого мужчину. И в тот момент, когда она только что встала с постели и отправилась переодеваться, рядом с ее покоями и оказался монарх, случайно вдохнув запах белья Марии Клевской. С тех пор он грезил только этой женщиной. Профессор Роберт Матчок из Университета штата Пенсильвания, США, провел несколько экспериментов относительно воздействия женских органических веществ, именуемых копулинами, на сексуальные желания мужчин. Эти вещества содержатся в женском влагалище, но их концентрация в нормальном состоянии настолько ничтожна, что даже сами обладательницы их никак не ощущают. Однако известно, что к началу цикла овуляции копулины способны накапливаться в организме. Профессор Матчок определил, что в тот момент, когда девушку охватывает любовное волнение, у нее учащается сердцебиение, повышается артериальное давление и резко усиливается работа гормональных желез, вкупе с приближающейся овуляцией, концентрация копулинов в ее влагалище доходит до максимума. Именно тогда они ощущаются и находящимися поблизости представителями сильного пола, напоминая им запах морского прибоя и морепродуктов. Профессор Матчок провел ряд исследований и сделал вывод, что влияние такой максимальной концентрации копулинов — женских половых феромонов, наиболее сильно действует на мужчин, порой заставляя их влюбляться в дам, которых они даже толком не видели.